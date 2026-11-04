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SOLARO – Un accordo importante per il futuro degli stabilimenti italiani di Electrolux, ma raggiunto a prezzo di sacrifici per i lavoratori. È il giudizio del consigliere regionale del Partito democratico Samuele Astuti sull’intesa raggiunta nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un risultato che, secondo l’esponente dem, è stato possibile soprattutto grazie alla determinazione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali.

«Un accordo raggiunto grazie alla tenacia di lavoratori e sindacati», commenta Astuti, che durante i mesi della vertenza ha seguito da vicino anche la situazione dello stabilimento di Solaro. «In questi mesi abbiamo avuto modo di conoscere da vicino lo stabilimento di Solaro e i risultati ottenuti oggi sono merito della ferma determinazione e unità dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali che non li hanno mai abbandonati», sottolinea il consigliere regionale.

Astuti evidenzia i miglioramenti ottenuti rispetto al piano iniziale dell’azienda, pur riconoscendo che l’intesa non cancella le difficoltà affrontate dai dipendenti.

«Gli oltre 1.700 esuberi si sono ridotti a 900, con un meccanismo di uscita volontaria e incentivazione economica importante. Nessuno stabilimento chiuderà ed Electrolux sarà impegnata a investire più risorse per dare continuità alla produzione in Italia».

Il consigliere regionale non nasconde tuttavia le criticità dell’accordo: «Non è l’accordo che tutti avremmo voluto e non è quello che meritavano i lavoratori e le lavoratrici che hanno sempre operato al meglio e già sacrificato tanto in accordi precedenti, ma è un accordo che tutela tante famiglie e mantiene la produzione in Italia».

Il prossimo passaggio sarà la consultazione dei dipendenti, chiamati a esprimersi sull’intesa raggiunta a Roma. «Ora aspetteremo l’esito del voto di lavoratrici e lavoratori. Da parte nostra continueremo ad accompagnarli per assicurarci che non ci siano passi indietro o furbizie da parte di Electrolux e che il Governo rispetti tutti gli impegni presi», conclude Astuti.

La vertenza Electrolux e l’accordo raggiunto

La vertenza era iniziata nel maggio scorso, quando Electrolux aveva annunciato un piano di riorganizzazione con 1.719 esuberi a livello nazionale. Tra gli stabilimenti maggiormente interessati figurava quello di Solaro, specializzato nella produzione di lavastoviglie, dove inizialmente erano stati prospettati 217 tagli occupazionali.

Dopo mesi di mobilitazioni e trattative, l’accordo raggiunto nella notte tra il 3 e il 4 novembre prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti, la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti italiani e un massimo di 902 uscite, esclusivamente volontarie e incentivate, con il sostegno degli ammortizzatori sociali.

Per Solaro, il numero delle uscite previste è sceso a 71, rispetto alle 76 indicate nella precedente fase negoziale. L’intesa dovrà ora essere sottoposta al voto dei lavoratori, mentre resta centrale l’attuazione degli investimenti annunciati e delle garanzie occupazionali.

(foto: Astuti alla Electrolux)

04112026