Groane

SOLARO – Un ringraziamento speciale ai delegati sindacali che hanno seguito fino all’ultimo la lunga trattativa per Electrolux. È quello espresso da Nilde Moretti sindaca di Solaro dopo la firma, avvenuta nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, dell’ipotesi di accordo.

“Ci tengo a ringraziare chi si è speso in questa maratona infinita per raggiungere l’accordo. Un particolare a tutti i delegati Rsu, che in queste ore non hanno mollato un attimo con tantissima determinazione, da loro in questi mesi ho imparato molto”.

Sono le parole con cui Moretti ha voluto sottolineare l’impegno dei rappresentanti sindacali, protagonisti di una trattativa che si è conclusa nelle ultime ore con la sottoscrizione di un’ipotesi di intesa.

La firma rappresenta un passaggio importante, ma l’iter non è ancora concluso. Adesso si terranno le assemblee negli stabilimenti Electrolux, durante le quali sarà possibile affrontare i contenuti dell’accordo. Per quanto riguarda le uscite dei lavoratori, sarà la direzione aziendale a comunicare successivamente le modalità e i tempi previsti per avviare il percorso.

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