Groane

SOLARO – Gli esuberi scendono da 1700 a 918, gli investimenti salgono a 100 milioni di euro e arriva un’intesa per garantire la continuità produttiva degli stabilimenti italiani, compreso quello di Solaro. È il risultato dell’accordo raggiunto tra Governo, Electrolux e organizzazioni sindacali dopo due giorni di trattativa al ministero delle Imprese e del Made in Italy. A darne notizia è la Fiom-Cgil con un comunicato diffuso oggi, mercoledì 4 novembre.

La riduzione degli esuberi

Il dato più significativo riguarda il ridimensionamento delle eccedenze occupazionali. Rispetto ai 1700 esuberi inizialmente previsti dall’azienda, l’ipotesi di accordo ne contempla 918, con una riduzione di 782 unità.

Nel dettaglio sono previste 390 uscite volontarie incentivate tra gli operai di produzione, 16 tra gli addetti alla ricerca e sviluppo e 512 tra gli impiegati. Gli incentivi economici sono stati definiti durante la trattativa.

L’intesa prevede anche la possibilità di uscite volontarie superiori ai numeri concordati e un meccanismo di sostituzione che darà priorità ai lavoratori che negli ultimi due anni hanno prestato servizio in Electrolux con contratti precari.

Investimenti e continuità produttiva

Un altro risultato riguarda gli investimenti, che passano dai 90 milioni inizialmente previsti a 100 milioni di euro. Il 72% sarà destinato al prodotto e il restante 28% ai processi produttivi.

Per lo stabilimento di Porcia è prevista la realizzazione di 140mila lavastoviglie, mantenendo la produzione degli attuali modelli fino alla fine del piano. Proprio questo punto aveva rappresentato uno degli ostacoli principali durante il confronto.

Per il sito di Cerreto d’Esi viene garantita la continuità produttiva e occupazionale fino alla definizione e all’attuazione di un piano di reindustrializzazione, che dovrà essere concordato tra le parti.

Le garanzie per Solaro

L’accordo interessa anche lo stabilimento Electrolux di Solaro, inserito dalla Fiom-Cgil tra i siti per i quali l’intesa rappresenta un passo avanti nella tutela dell’occupazione e della produzione, insieme a Forlì, Porcia e Susegana.

Il Governo, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si è inoltre impegnato a rifinanziare i contratti di espansione per favorire nuove assunzioni e il ricambio generazionale.

La soddisfazione della Fiom-Cgil

“La lotta delle lavoratrici e dei lavoratori di questi mesi ha determinato un importante risultato”, sottolinea la Fiom-Cgil, che esprime soddisfazione per un’intesa considerata un passo avanti nella risoluzione della vertenza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09