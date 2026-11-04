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SOLARO – Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sull’accordo raggiunto nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre al ministero delle Imprese e del Made in Italy per il futuro di Electrolux. Un’intesa che riguarda direttamente anche lo stabilimento di Solaro, dove la vertenza ha tenuto in apprensione per mesi centinaia di lavoratori e le loro famiglie.

«L’intesa raggiunta su Electrolux rappresenta un passo importante nell’impegno per la tutela dell’industria italiana e dei livelli occupazionali», dichiara Meloni in una nota diffusa dopo la conclusione delle trattative.

La presidente del Consiglio sottolinea in particolare gli investimenti previsti dal nuovo piano industriale e le garanzie ottenute sul fronte occupazionale.

«Oltre 100 milioni di investimenti, continuità produttiva per gli stabilimenti e uscite esclusivamente volontarie e incentivate. Un risultato significativo per i lavoratori coinvolti e per il futuro industriale dell’Italia», afferma Meloni, aggiungendo un impegno preciso da parte dell’esecutivo: «Il governo continuerà a vigilare affinché tutti gli impegni assunti vengano rispettati».

L’accordo e le prospettive per Solaro

L’intesa è stata raggiunta dopo circa 30 ore di confronto tra azienda, organizzazioni sindacali e ministero. Il nuovo piano industriale prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti e una produzione complessiva di circa 3,2 milioni di elettrodomestici all’anno a fine piano, confermando la continuità produttiva degli stabilimenti italiani.

Sul fronte occupazionale, rispetto ai 1.719 esuberi annunciati inizialmente dall’azienda, il numero massimo delle uscite è stato ridotto a 902. Si tratterà esclusivamente di uscite volontarie e incentivate, accompagnate dagli ammortizzatori sociali.

La vertenza ha interessato da vicino anche lo stabilimento Electrolux di Solaro, specializzato nella produzione di lavastoviglie. Nella primavera scorsa, il piano iniziale aveva prospettato 217 esuberi nel sito, successivamente ridotti a 76, tra 50 operai e 26 impiegati, durante le trattative di ottobre.

Per la fabbrica di Solaro, l’intesa nazionale rappresenta dunque un passaggio significativo, con la conferma degli impegni sugli investimenti e sulle prospettive produttive. Resta ora la fase di attuazione del piano, dalla quale dipenderanno le garanzie occupazionali e il futuro dello stabilimento.

04112026