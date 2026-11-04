Cronaca

RHO – Un furto decisamente insolito, con un bottino dal valore dichiarato di ben 2 milioni di euro. È accaduto il 17 ottobre al confine tra Rho e Pero, dove un giovane collezionista e rivenditore di carte Pokémon e di altre serie da collezione è stato derubato mentre si trovava nella zona per partecipare alla manifestazione Card Pro Milano.

Il giovane aveva lasciato la propria automobile nel parcheggio di un albergo a Pero, con all’interno una valigetta contenente una preziosa collezione di carte. I ladri hanno infranto un finestrino e si sono impossessati dell’intero contenuto, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini della squadra mobile di Parma hanno però consentito di recuperare una parte della refurtiva. Il 19 ottobre, durante un controllo a San Prospero, gli agenti hanno trovato nel bagagliaio dell’auto di un trentenne residente nel Reggiano cento carte delle serie Pokémon, One Piece e Pocket Monster, per un valore stimato di circa 95mila euro.

Gli accertamenti sui numeri identificativi hanno confermato che si trattava di materiale proveniente dal furto. Le carte sono state sequestrate in attesa della restituzione al proprietario, mentre il trentenne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

Proseguono le indagini per individuare gli autori del furto e recuperare il resto della collezione, il cui valore complessivo dichiarato raggiunge i 2 milioni di euro.

04112026