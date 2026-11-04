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GARBAGNATE MILANESE – Un cartello con la scritta «Via Erminia Zoppè – politico (vivente)» è comparso nei giorni scorsi all’inizio della strada in cui abita l’ex sindaca di Garbagnate Milanese. Un gesto dal carattere intimidatorio che ha suscitato preoccupazione e indignazione nel mondo politico locale, con numerose manifestazioni di solidarietà nei confronti dell’ex prima cittadina. Erminia Zoppè, figura conosciuta della politica e dell’amministrazione pubblica del territorio, ha ricoperto negli anni incarichi anche a Rho, Paderno Dugnano e Senago, oltre a svolgere attualmente un ruolo nella Provincia di Monza e Brianza.

A denunciare l’accaduto è stato il Partito Democratico di Garbagnate, che ha espresso piena solidarietà all’ex sindaca, sottolineando come le divergenze politiche non possano giustificare intimidazioni personali o intrusioni nella sfera privata. Il riferimento alla strada in cui vive Zoppè è stato giudicato particolarmente preoccupante.

Alle parole del Pd si sono aggiunte quelle della sindaca di Bollate Carolina Nizzola, che ha condannato l’episodio definendo inaccettabili simili forme di prevaricazione.

Solidarietà anche da Marco Pellegatta di Forza Italia, che, pur ricordando le differenti posizioni politiche, ha espresso vicinanza personale a Zoppè, sottolineandone la tenacia e la determinazione.

Un episodio che ha dunque raccolto una condanna trasversale da parte degli esponenti politici del territorio, uniti nel respingere gesti intimidatori che prendono di mira la vita privata di chi ricopre o ha ricoperto incarichi pubblici.

04112026