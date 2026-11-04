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>SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 3 novembre, ci sono la vertenza Barco, arrivata all’attenzione nazionale con l’intervento della Rai e dei sindacati, il furto di carne pregiata al supermercato D’Ambros di Turate e la vicenda di un viaggiatore saronnese in attesa da nove mesi del rimborso per un Malpensa Express cancellato. Spazio anche al futuro dell’ex Isotta Fraschini, con una nuova seduta della commissione urbanistica aperta ai cittadini.

La vertenza dello stabilimento saronnese ha superato i confini locali dopo lo sciopero e il presidio del 2 novembre. Una troupe della Rai ha raggiunto la fabbrica di via Banfi per documentare la mobilitazione, mentre anche i sindacati nazionali hanno rilanciato la vicenda. Sono 71 le posizioni a rischio tra 46 dipendenti coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo e 25 lavoratori interinali che non vedranno rinnovato il contratto. Il prossimo incontro tra azienda e organizzazioni sindacali è previsto per giovedì 5 novembre a Varese.

Ha nascosto sotto gli indumenti diversi tagli di carne bovina pregiata, per un valore complessivo di circa 240 euro, e ha superato le casse senza pagare. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 2 novembre all’ipermercato D’Ambros di via per la Massina, a Turate. Il personale ha notato quanto stava accadendo e ha chiamato i carabinieri, che hanno arrestato un italiano di 36 anni. Secondo gli accertamenti, l’uomo avrebbe agito con un complice, riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo dei militari. La merce è stata recuperata e restituita al supermercato.

Un lettore saronnese racconta di essere ancora in attesa del rimborso di 18 euro per due biglietti del Malpensa Express acquistati il 15 gennaio, quando tutti i treni risultavano soppressi. Nonostante la richiesta presentata e un successivo sollecito, a novembre il denaro non è ancora stato restituito. Il confronto con l’Ungheria rende la vicenda ancora più curiosa: il 28 ottobre, dopo un ritardo di 26 minuti su un treno diretto a Budapest, al viaggiatore è stato accreditato automaticamente il 50% del costo del biglietto, senza bisogno di presentare alcuna richiesta.

Il futuro dell’ex area industriale è tornato al centro del confronto cittadino con la riunione della commissione mista Urbanistica e Rigenerazione urbana, convocata il 3 novembre alle 18.15 in municipio. All’ordine del giorno l’illustrazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate sul Piano integrato d’intervento, in vista del passaggio in consiglio comunale previsto per l’11 novembre. Obiettivo Saronno ha invitato i cittadini a partecipare, sottolineando l’importanza pubblica della trasformazione dell’area.

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