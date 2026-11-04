Politica

VARESE – Trasformare alimenti destinati alla distruzione in una risorsa per le persone in difficoltà, garantendo sicurezza e qualità attraverso controlli scientifici. È il progetto al centro dell’incontro al quale ha partecipato in Campania la deputata varesina Maria Chiara Gadda, esponente di Italia Viva e promotrice della legge 166 del 2016 contro lo spreco alimentare.

L’appuntamento si è svolto nella nuova sede del Banco Alimentare Campania, a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, e ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle autorità di controllo e del terzo settore per fare il punto sulle esperienze già avviate nel recupero degli alimenti sequestrati o privi di tracciabilità giuridica. In Campania, grazie alla collaborazione tra veterinari, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, università di Salerno e Napoli Federico II, Nas, guardia di finanza, tecnologi alimentari e Banco Alimentare, è stato possibile sottrarre allo spreco tonnellate di prodotti, in particolare carne e pesce.

Il sistema prevede che gli alimenti vengano sottoposti a valutazioni e analisi di laboratorio per verificarne l’idoneità al consumo. Soltanto dopo il superamento dei controlli possono essere destinati alla donazione, garantendo la sicurezza delle persone che li ricevono. «Ci sono situazioni in cui assumersi una responsabilità, e mettere la propria firma, fa una differenza sostanziale» ha sottolineato Gadda, evidenziando il ruolo delle competenze scientifiche e professionali nel rendere possibile il recupero di prodotti che altrimenti andrebbero distrutti.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Giovanni Filippini, direttore generale della Salute animale del ministero della Salute, l’ex ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova e Laura Mongiello, presidente nazionale dell’Ordine dei tecnologi alimentari.

La parlamentare ha ringraziato il direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto per l’ospitalità e Orlando Paciello, direttore scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, per il lavoro svolto insieme all’Ordine dei medici veterinari di Salerno.

«Bisogna raccontare le buone pratiche perché possano diventare un modello replicabile in tutto il Paese» ha concluso Gadda, richiamando l’importanza di una collaborazione stabile tra istituzioni, mondo scientifico e volontariato per ridurre gli sprechi e sostenere le persone in difficoltà.

04112026