Groane

SOLARO – La mensa scolastica, i costi del centro cottura comunale e la possibilità di portare il pranzo da casa. Sono i temi al centro di un intervento diffuso da Forza Italia Solaro, che contesta le risposte ricevute dall’Amministrazione durante l’ultimo Consiglio comunale e chiede maggiore chiarezza sulle spese e sulle tariffe.

“Durante l’ultimo Consiglio comunale – così si legge nel comunicato – rispondendo alla nostra interrogazione, l’Amministrazione ha dichiarato che non esistono i presupposti per ridurre il costo dei buoni pasto né per rimodulare le fasce Isee, così da alleggerire il peso economico sulle famiglie. Tradotto: i genitori devono continuare a pagare. Punto. Ma la risposta che ci ha maggiormente sconcertati riguarda un dato che speravamo sinceramente fosse sbagliato: circa 60mila euro all’anno per la manutenzione del centro cottura comunale! Considerando che il centro cottura lavora per circa dieci mesi all’anno, significa una spesa equivalente a 6mila euro per ogni mese di attività. Una cifra che riteniamo spropositata e sulla quale pretendiamo spiegazioni dettagliate. Forza Italia chiederà copia delle fatture e della relativa documentazione. Vogliamo verificare nel dettaglio come vengono impiegate queste risorse pubbliche. Perché prima di chiedere ulteriori sacrifici alle famiglie, bisognerebbe dimostrare di aver fatto tutto il possibile per contenere le spese. Un altro punto importante riguarda il pasto da casa, che l’Amministrazione ha deciso di avviare in via sperimentale. Una possibilità che può offrire un sollievo economico ad alcune famiglie, ma che noi consideriamo esclusivamente una soluzione tampone. Non vorremmo che questa sperimentazione diventasse, con il tempo, una soluzione strutturale per mascherare l’incapacità di garantire un servizio mensa economicamente accessibile”.

“La mensa scolastica rappresenta un servizio fondamentale, educativo e sociale, che deve essere tutelato, non progressivamente sostituito dal pranzo portato da casa. Il vero obiettivo deve essere garantire pasti a prezzi calmierati, con tariffe proporzionate alle fasce Isee e agevolazioni concrete per le famiglie con due o più figli che frequentano le scuole. E lo stesso principio deve valere per il trasporto scolastico. Avere più figli non può trasformarsi in una penalizzazione economica. Troviamo paradossale che l’unica soluzione sia sempre far pagare di più i cittadini, anziché cercare di spendere meglio il denaro pubblico. La mensa e il trasporto scolastico devono essere servizi per le famiglie, non un lusso che le famiglie faticano a permettersi. Noi continueremo a chiedere risposte, trasparenza e soprattutto scelte politiche diverse. Intanto vogliamo vedere quelle fatture. Poi ne riparleremo. Il sostegno alle famiglie deve essere una priorità, non un optional”, concludono.

(foto archivio)

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