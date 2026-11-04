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SARONNO – Mercoledì 4 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attese nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 14°C. I venti soffieranno deboli da Nord al mattino e da Nord-Nordovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

La giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità più diffusa rispetto ai giorni precedenti, ma senza fenomeni di rilievo. Il cielo resterà spesso coperto, con qualche apertura nel corso delle ore. Le temperature minime saliranno a 9 gradi, mentre la massima si fermerà a 14, senza particolari variazioni tra mattino e pomeriggio.

In Lombardia infiltrazioni di aria umida porteranno cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza precipitazioni significative. Sulle basse pianure occidentali e orientali e sulle pedemontane e alte pianure sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti, con parziali aperture nella seconda parte della giornata. Sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi Retiche le schiarite arriveranno in serata, mentre sulle Orobie prevarrà un cielo grigio e coperto. Sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e schiarite. I venti saranno molto deboli da Nordest, in attenuazione e rotazione da Est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1900 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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