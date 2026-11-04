Cronaca

VARESE – Una storia pubblicata su Instagram, con una pistola di piccolo calibro, ingenti somme di denaro contante e frasi minacciose, ha dato il via a un’indagine della polizia di Stato di Varese, conclusasi con l’arresto di un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la denuncia di un secondo soggetto, ritenuto suo complice.

Tutto è iniziato con una segnalazione relativa a un filmato apparso sul social network. Nel video un uomo, senza mostrare il volto, maneggiava una pistola, esibendo anche numerose banconote. Le immagini hanno attirato l’attenzione degli investigatori della squadra mobile, che hanno avviato gli accertamenti per identificare il titolare del profilo.

Una volta individuato l’uomo, gli agenti hanno effettuato una prima perquisizione nella sua abitazione, trovando una modica quantità di hashish. Le indagini sono però proseguite attraverso l’analisi delle fotografie presenti sul cellulare del sospettato. Proprio grazie alla geolocalizzazione delle immagini, gli investigatori sono riusciti a individuare un secondo appartamento, riconducibile a un altro uomo. La successiva perquisizione ha consentito di scoprire, nascosti all’interno di un armadio, circa 150 grammi di cocaina, 35 grammi di hashish, oltre 5.000 euro in contanti e 60 franchi svizzeri. Sequestrati anche quattro coltelli con residui di sostanze stupefacenti, un bilancino elettronico e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Nel corso degli interrogatori, secondo quanto riferito dalla polizia, entrambi gli uomini hanno dichiarato che la droga e il materiale sequestrato appartenevano al primo soggetto, che ne avrebbe affidato temporaneamente la custodia al secondo. Al termine degli accertamenti, il presunto proprietario dello stupefacente è stato arrestato e accompagnato alla casa circondariale di Varese, mentre l’altro uomo è stato denunciato a piede libero per concorso nello stesso reato.

L’operazione ha così permesso agli investigatori di individuare un deposito di sostanze stupefacenti partendo da una segnalazione relativa a contenuti pubblicati sui social network.

(foto: armi e droga sequestrate)

04112026