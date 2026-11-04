Politica

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della coalizione “Ceriani Sindaco”, con Forza Italia e Origgio c’è.

Esprimiamo forte indignazione per il tenore delle risposte ricevute dall’Amministrazione Regnicoli alle interrogazioni su via Ottolini e sulla rotonda del Broggio. Abbiamo chiesto informazioni precise sui costi delle opere, sulle ragioni dei ritardi e sulle prospettive di completamento. Sono questioni che riguardano direttamente i cittadini e l’impiego delle risorse pubbliche. Formule come «motivi tecnici» e rinvii generici agli atti non bastano a spiegare scelte che incidono sulla vita quotidiana del paese. Chiediamo che siano messi nero su bianco gli importi iniziali e aggiornati, le somme già spese, le cause delle interruzioni e le tempistiche previste. I cittadini devono poter conoscere e valutare questi elementi senza essere costretti a ricostruirli tra documenti diversi. Per la rotonda del Broggio, in particolare, il protrarsi dell’incertezza è inaccettabile.

I disagi per chi attraversa l’area richiedono una spiegazione concreta degli ostacoli ancora da superare e delle iniziative assunte per risolverli. Il riscontro ricevuto non indica una data precisa per il completamento e l’apertura della rotatoria. Abbiamo già provveduto a protocollare due contestazioni alle risposte ricevute, chiedendo di integrare i chiarimenti mancanti. Continueremo a svolgere il nostro compito di controllo nell’interesse della comunità, insistendo sui punti rimasti senza una risposta adeguata. Pubblicheremo integralmente il testo delle nostre interrogazioni e le risposte dell’Amministrazione. Ogni cittadino potrà leggere che cosa abbiamo domandato, verificare che cosa ci è stato risposto e trarre le proprie conclusioni. Quanto accaduto alimenta preoccupazione anche rispetto al progetto di via Leonardo da Vinci. Per questo intervento chiediamo fin da subito chiarezza su obiettivi, costi, tempi e gestione dei possibili disagi. I cittadini meritano un’Amministrazione capace di programmare le opere e di rendere conto con precisione della loro realizzazione.

Al sindaco chiediamo di dare sostanza alla trasparenza che richiama: fornire numeri comprensibili, spiegare le decisioni e rendere conto dei ritardi. La pubblicazione degli atti deve accompagnarsi alla disponibilità a rispondere nel merito delle domande. Una volta eletta, sarebbe stato compito dell’Amministrazione Regnicoli comunicare con chiarezza i motivi dei ritardi, quanto si è speso e da dove sono state prese le risorse. Invece, le risposte che abbiamo ricevuto non sono altro che fumose e prive di concretezza. Sarà comunque nostro compito pubblicare sia le nostre interrogazioni sia le risposte avute, in modo tale che ogni cittadino possa fare le proprie considerazioni. Origgio non si merita questo. La tanta trasparenza sbandierata dal Sindaco Regnicoli, purtroppo, sembra non trovare concretezza.

(foto archivio: via Ottolini)

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