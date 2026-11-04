Comasco

CIRIMIDO – Una serata all’insegna della buona tavola e della convivialità, con un piatto tipico della cucina valtellinese al centro dell’iniziativa. Gli Amici del Carnevale di Cirimido organizzano la Serata del pizzocchero, un appuntamento pensato per riunire cittadini e appassionati di cucina attorno a una specialità della tradizione.

L’iniziativa è in programma sabato 7 novembre, a partire dalle 20, nel capannone coperto di via Turatese Antica. Per partecipare sarà possibile scegliere tra due formule: fermarsi a cena e gustare i pizzoccheri direttamente sul posto oppure optare per l’asporto, così da portare il piatto a casa e condividerlo con familiari e amici.

La serata rappresenta un’occasione per trascorrere del tempo in compagnia e sostenere le attività dell’associazione, che torna a proporre un momento di ritrovo aperto a tutti nel segno della cucina tradizionale.

Per prendere parte all’iniziativa è necessaria la prenotazione, da effettuare entro giovedì 5 novembre contattando il numero 339 1491157. Gli organizzatori invitano gli interessati a riservare il proprio posto con un po’ di anticipo, così da facilitare l’organizzazione della serata.

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