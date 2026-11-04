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TRADATE – Si svolgerà sabato 14 novembre 2026 a partire dalle 10 a Villa Truffini in Corso Bernacchi 2 a Tradate il convegno “una Sanità a misura di cittadino: le sfide e le proposte”. Promosso dal Dipartimento Sanità della Segreteria Regionale di Forza Italia coordinato da Giuseppe Taldone e con la presenza del Segretario Regionale di Forza Italia On. Alessandro Sorte, l’evento si aprirà con i saluti del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Nel corso della manifestazione insieme al viceresponsabile Rosario Tramontana saranno presentati i componenti e la struttura del Dipartimento stesso. Interverranno all’evento esponenti politici ed autorevoli professionisti del settore sociosanitario.

«Questo convegno rappresenta la prima tappa di un’iniziativa che avrà luogo in tutte le province lombarde, sempre a cura del Dipartimento Regionale Sanità di Forza Italia che presiedo – rimarca Giuseppe Taldone – e che, assieme a politici e professionisti del settore, vedrà la presentazione delle proposte del partito azzurro volte a migliorare la quotidianità e la qualità di vita dei cittadini in ambito sanitario».

“Forza Italia – aggiunge il segretario di Forza Italia della Provincia di Varese Simone Longhini – si dimostra un partito attento alle esigenze del territorio e sempre disponibile all’ascolto. Con questo e altri prossimi eventi in programma ci vogliamo distinguere – conclude Longhini – proprio per i contenuti e per provare a dare risposte concrete alle istanze dei cittadini”

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