Cronaca

SARONNO – Sono una trentina i Daspo urbani disposti dall’inizio dell’anno dalla polizia locale di Saronno, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai comportamenti che creano problemi negli spazi pubblici. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nel centro cittadino e nella zona della stazione ferroviaria di Saronno sud.

Proprio allo scalo ferroviario della Cascina Colombara risale l’episodio più recente. Nei giorni scorsi un uomo straniero, in evidente stato di alterazione dopo aver consumato alcolici, si aggirava tra i pendolari presenti in stazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ha provveduto a identificarlo e ad allontanarlo dall’area.

Dall’inizio dell’anno sono stati circa trenta i provvedimenti adottati dagli agenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone in stato di ebbrezza, sia italiane sia straniere, spesso senza fissa dimora e generalmente di età attorno ai trent’anni. In alcune circostanze i loro comportamenti hanno provocato disagi ai passanti o ai viaggiatori, rendendo necessario l’intervento delle pattuglie.

Le attività di controllo hanno interessato in particolare il centro di Saronno, dove nel corso dei mesi è stata progressivamente rafforzata la presenza della polizia locale, e la stazione di Saronno sud, punto di passaggio quotidiano per numerosi pendolari. Un dato che emerge dal bilancio degli interventi riguarda l’assenza, finora, di casi di recidiva segnalati. Le persone raggiunte dai provvedimenti di allontanamento non risultano essere state nuovamente destinatarie di analoghi interventi, un elemento che suggerisce un effetto deterrente dell’attività svolta dagli agenti.

I controlli proseguono nelle aree maggiormente frequentate della città, con l’obiettivo di prevenire situazioni di disturbo e garantire una maggiore vivibilità degli spazi pubblici.

04112026