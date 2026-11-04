Politica

SARONNO – “Le associazioni di Saronno si prendono cura della nostra città, la arricchiscono di eventi e bellezza. La loro forza sono i volontari, linfa vitale insostituibile delle associazioni”, così Chiara Angaroni consigliera comunale del Partito Democratico.

“Per questo motivo come Presidente della Commissione Cultura, Sport, politiche giovanili e pari opportunità e consigliera comunale ho deciso di far visita alle associazioni di Saronno per conoscerle da vicino, incontrare chi le rende attive ogni giorno, confrontarmi su cio’ che funziona e cio’ che potrebbe essere migliorato. Da anni faccio parte di una associazione culturale, conosco quindi da vicino cosa voglia dire dedicare il tempo necessario affinche’ gli eventi siano di qualità”.

“Venerdì ho visitato la sede del Circolo Culturale Tramway che il prossimo anno compiera’ 25 anni di attivita’, mostre continuative e presenza sul territorio. Giuseppe di Stefano, uno dei soci del circolo spiega che Tramway è nato con lo scopo di organizzare mostre e accogliere le persone appassionate di collezionismo. Nel 2027 Tramway compie 25 anni di attività a Saronno, lo stesso Di Stefano ricorda gli eventi che hanno organizzato in due decenni come quello in cui hanno regalato alla città l’orologio del sottopasso, mostra le locandine curate con dedizione e passione. Quella dedizione che contraddistingue chi fa cose belle per la propria città”, conclude.

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