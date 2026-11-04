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SARONNO – Nuovo passaggio nell’iter per la rigenerazione dell’ex Isotta Fraschini, con i suoi 120 mila metri quadrati la più grande area dismessa della città. Nel tardo pomeriggio di martedì 3 novembre, al Municipio di piazza Repubblica si è riunita la commissione comunale urbanistica e rigenerazione urbana, chiamata a esaminare le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano integrato d’intervento (Pii), in vista del prossimo passaggio in consiglio comunale, previsto mercoledì 11 novembre.

Al centro della riunione la relazione dell’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia, che ha ripercorso le diverse tappe della procedura amministrativa, illustrando il percorso che dovrà portare all’approvazione definitiva del progetto. Un iter articolato, che coinvolge anche Regione Lombardia e prevede ulteriori verifiche sotto il profilo ambientale.

Le 25 osservazioni al progetto

L’assessore si è soffermato in particolare sulle 25 osservazioni complessivamente pervenute dopo l’adozione del piano, avvenuta nel dicembre 2025. Le richieste e i rilievi presentati sono stati suddivisi in cinque grandi ambiti: un’osservazione riguarda la governance e l’interesse pubblico dell’intervento, nove la documentazione, la convenzione urbanistica e la sostenibilità, otto la mobilità, la sosta e l’accessibilità, quattro il parco urbano e la qualità paesaggistica e tre l’edilizia residenziale sociale.

Alcune delle osservazioni sono state parzialmente accolte, in particolare su aspetti legati al verde e all’accessibilità dell’area. Le controdeduzioni rappresentano uno dei passaggi necessari per proseguire verso l’approvazione definitiva del Piano integrato d’intervento.

Il percorso verso l’approvazione definitiva

Nel corso della commissione è stato chiarito anche a che punto si trova la procedura. Il prossimo passaggio riguarda la deliberazione sulle controdeduzioni, insieme all’approvazione degli elaborati relativi al parco urbano e al masterplan dell’intervento.

Seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti, tra cui la conferenza dei servizi e le procedure di valutazione dell’impatto ambientale, nell’ambito del percorso che coinvolge anche Regione Lombardia. Solo dopo il completamento di questi passaggi sarà possibile arrivare all’approvazione definitiva del Pii da parte del consiglio comunale.

L’assessore Emilio Guastamacchia ha ribadito anche il significato politico della scelta compiuta dall’Amministrazione, sottolineando la volontà di avere creduto e di continuare a credere nel progetto di recupero dell’ex area industriale.

Il parco urbano e l’intervento di Airoldi

Tra i presenti alla riunione anche l’ex sindaco Augusto Airoldi, intervenuto nel dibattito soffermandosi, tra gli altri aspetti, sul parco urbano, uno degli elementi caratterizzanti del progetto di rigenerazione. Proprio la realizzazione degli spazi verdi e la loro integrazione con il resto della città rappresentano alcuni dei temi centrali dell’intervento, insieme alla mobilità, all’accessibilità e alle nuove funzioni previste nell’area.

La commissione ha quindi rappresentato un momento di approfondimento tecnico e politico in preparazione della discussione consiliare, durante la quale saranno esaminate le controdeduzioni alle osservazioni.

Diretta streaming, audio e video di scarsa qualità

Non sono mancati problemi per chi ha cercato di seguire la seduta da casa attraverso la diretta streaming. La qualità delle immagini è risultata particolarmente scadente, rendendo spesso difficile distinguere i partecipanti e riconoscere chi stesse intervenendo. Anche l’audio ha presentato evidenti criticità, con difficoltà nel comprendere diversi passaggi della discussione.

Un inconveniente non secondario, considerando l’importanza dell’argomento trattato e l’interesse pubblico per il futuro dell’ex Isotta Fraschini. La possibilità di seguire a distanza i lavori delle commissioni rappresenta infatti uno strumento di trasparenza e partecipazione, che richiede però condizioni tecniche adeguate per consentire ai cittadini di comprendere effettivamente quanto viene discusso.

Cosa prevede il progetto per l’ex Isotta Fraschini

Il piano di rigenerazione dell’ex Isotta Fraschini punta a trasformare la grande area industriale dismessa, situata tra via Milano e la zona della retrostazione ferroviaria, in un nuovo quartiere con funzioni residenziali, formative, commerciali e direzionali, affiancate da ampi spazi verdi.

Uno degli elementi principali è il grande parco urbano, con un sistema di aree verdi, piazze e percorsi ciclopedonali che, secondo le previsioni progettuali, dovrebbe interessare complessivamente circa 80 mila metri quadrati, considerando le diverse tipologie di verde pubblico e privato a uso pubblico.

Sul fronte residenziale sono previsti circa 23 mila metri quadrati di edilizia libera, 13 mila di edilizia convenzionata e 5.800 destinati all’edilizia residenziale sociale. Il progetto comprende inoltre circa 2.600 metri quadrati di spazi commerciali e 13.800 metri quadrati per attività terziarie e direzionali.

Una parte importante dell’intervento riguarda la formazione, con circa 12 mila metri quadrati destinati all’alta formazione e ulteriori spazi per l’istruzione e i percorsi di specializzazione professionale. In questo contesto si inserisce anche il recupero dell’ex scuola Bernardino Luini, nell’ambito delle iniziative legate alla Fondazione Daimon.

Tra le funzioni prospettate figura inoltre un polo dedicato al ciclismo, collegato al progetto di un Cycling Hub, con attività formative, sportive e servizi specialistici. Il piano contempla anche il recupero di edifici storici dell’ex complesso industriale, nuove infrastrutture e interventi sulla viabilità e sull’accessibilità.

Un intervento di grandi dimensioni, destinato a modificare profondamente una porzione strategica di Saronno, a ridosso della stazione ferroviaria. La sua realizzazione resta subordinata al completamento dell’iter urbanistico e autorizzativo, oltre che alle successive fasi attuative.

(foto: un rendering del progetto)

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