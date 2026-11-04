Cronaca

SARONNO – Cinque paia di occhiali Gucci, per un valore complessivo di circa mille euro: è questo il bottino del furto che lunedì pomeriggio ha dato origine al movimentato inseguimento tra il centro cittadino e la stazione ferroviaria di Saronno, provocando anche il blocco temporaneo della circolazione dei treni. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al commerciante, mentre il responsabile è riuscito a fuggire. Sono in corso le indagini della polizia locale per identificarlo.

Emergono dunque nuovi particolari sull’episodio avvenuto attorno alle 16.30. Tutto è iniziato quando due agenti della polizia locale, impegnati in un servizio di pattugliamento a piedi nel centro cittadino, sono stati avvicinati da un negoziante che aveva appena subito il furto di cinque occhiali di marca Gucci. Il commerciante ha indicato agli agenti la persona che si stava allontanando con la merce, consentendo loro di lanciarsi immediatamente all’inseguimento.

Il fuggitivo ha raggiunto la stazione ferroviaria di piazza Cadorna e, nel tentativo di sottrarsi al fermo, si è introdotto nell’area dei binari. Una fuga particolarmente pericolosa, con l’uomo che ha attraversato i binari mentre transitavano i convogli, tallonato dagli agenti. Durante l’inseguimento il ladro ha abbandonato la refurtiva, proseguendo poi la corsa fino a scavalcare la recinzione ferroviaria all’altezza del cimitero di via Milano. Da lì è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno recuperato tutti e cinque gli occhiali, fortunatamente rimasti integri, e li hanno successivamente riconsegnati al negoziante. Il valore commerciale complessivo della merce è stato quantificato in circa mille euro. La presenza del fuggitivo sui binari aveva intanto reso necessaria la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra Saronno e Garbagnate Milanese, per evitare il rischio di investimento. Il provvedimento aveva provocato la cancellazione del treno 10059 Milano-Saronno-Varese e il blocco di diversi altri convogli, anche sulle direttrici da Malpensa e Como, con conseguenti disagi per i viaggiatori.

Le indagini della polizia locale proseguono per risalire all’identità del responsabile. Gli accertamenti si concentrano anche sull’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza comunali e di Trenord, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire l’intero percorso di fuga e identificare l’autore del furto.

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sui problemi di microcriminalità che negli ultimi tempi hanno interessato il centro cittadino e l’area della stazione ferroviaria, già teatro di numerosi interventi delle forze dell’ordine.

(foto: gli agenti della polizia locale sul ponte ferroviario di via Milano)

04112026