Politica

SARONNO – Dalle elezioni negli Stati Uniti alla politica italiana, passando per le difficoltà economiche delle famiglie e la situazione occupazionale della Barco di Saronno. È un intervento fortemente critico nei confronti del presidente americano Donald Trump e del governo guidato da Giorgia Meloni quello diffuso dal Partito democratico di Saronno, che prende spunto dai risultati elettorali americani per proporre una riflessione sulla situazione politica nazionale.

Nella nota, il Pd saronnese affronta i temi della sanità, della scuola, del costo della vita e delle politiche industriali, richiamando anche la vertenza che interessa i lavoratori della Barco. Il comunicato si conclude con un appello agli elettori italiani in vista delle prossime elezioni politiche.

Di seguito il testo dell’intervento del Pd di Saronno.

Il comunicato del Partito democratico di Saronno

Il re è nudo. Negli USA i cittadini hanno votato per ristabilire le regole democratiche messe sotto assedio da un presidente in evidenti difficoltà non solo di carattere politico, ma sembra sempre di più anche di natura personale.

A fronte dei proclami di essere un inviato da Dio (ultimi deliranti messaggi pubblicati su Truth Social), con i sondaggi che lo davano in continuo calo di apprezzamento e un record negativo mai raggiunto dopo due anni da nessun presidente in carica, i cittadini americani si sono recati al voto e hanno ribaltato i risultati del 2024 in tanti Stati repubblicani, riportando una solida maggioranza non solo alla Camera, ma anche al Senato americano.

Tantissime vittorie di candidate donne (+60%), afroamericani, rappresentanti di religioni diverse, nativi americani e candidati socialisti. Tra i giovani, il 65% ha votato democratico.

I cittadini si sono accorti che tutte le promesse di riportare in alto l’America si sono tramutate in una distruzione delle regole democratiche di gestione del Paese, inflazione fuori controllo, guerre che dovevano fermarsi e invece sono aumentate, e un arricchimento oltre il limite legale dello stesso presidente e del suo entourage familiare e di affari.

Chi in Italia ha puntato su di lui, come la nostra presidente del Consiglio, sposando i temi Maga, ha appena approvato una finanziaria di cui si stanno lamentando persino i governatori della sua stessa maggioranza: ancora un passo indietro sulla sanità, perché i soldi stanziati non riescono nemmeno a recuperare l’inflazione, ma di nuovo spostano l’ago della bilancia verso la sanità privata; tagli alla scuola (il ministro lo scopre alla pubblicazione!); tasse sempre più contrarie al principio di proporzionalità, facendo regali specifici (vedi partite Iva) e falsi risparmi sempre per specifiche aree di voto; scioperi e blocchi di categorie portate all’esasperazione.

Nessuna politica industriale, nessuna visione sul futuro del nostro Paese, assenza dal prossimo vertice Nato, dal quale siamo stati esclusi perché non contiamo. Nessuna prospettiva di rafforzamento di un’Europa come forza indipendente tra le varie superpotenze.

Il governo Meloni ha speso questi mesi cercando di modificare la legge elettorale per mantenere le poltrone, invece di occuparsi dei cittadini italiani che non possono più andare a curarsi per i tempi di attesa troppo lunghi e non possono permettersi i costi dei privati. La spesa e le bollette continuano ad aumentare per una politica folle del suo amico Trump, con una guerra dei dazi e una guerra in Iran che hanno portato il costo della vita fuori controllo, con il blocco dello Stretto di Hormuz e le conseguenze sull’aumento dei prezzi di petrolio, gas e prodotti chimici.

I salari italiani sono i fanalini di coda europei, ma la Meloni ha introdotto le targhe personalizzate. Targa suggerita: andate a casa. Intanto, sempre più persone hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Ne sanno qualcosa i dipendenti della Barco di Saronno, dove la proprietà belga trova più conveniente produrre in Cina. Nessuna politica industriale, ma solo profitto; nessun intervento di un ministro per difendere l’eccellenza italiana.

I cittadini italiani saranno chiamati presto alle prossime elezioni politiche nazionali e quello che possiamo auspicarci è che abbiano buona memoria e si ricordino di tutte le promesse fatte e neanche una mantenuta, come hanno fatto i cittadini americani.

04112026