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Un viaggio nella memoria tra storia, testimonianze e racconto per riscoprire le vicende della Resistenza al confine con la Svizzera negli anni drammatici e decisivi del secondo conflitto mondiale: sabato 7 novembre, alle 16, la Casa del Partigiano di Saronno (situata in piazza Maestri del Lavoro, 2) ospiterà la conferenza dal titolo “L’Ossola in guerra: la Resistenza al confine sud della Svizzera 1943-1945“.

L’evento, promosso dalla sezione Anpi di Saronno e dalla Società storica saronnese con il patrocinio della città di Saronno, vedrà la partecipazione di illustri relatori. Interverranno lo storico Raphael Rues e il regista Carlo Bava, che approfondiranno le dinamiche storiche e le vicende umane legate alla lotta di Liberazione nella regione ossolana.

L’incontro sarà introdotto e presentato da Giuseppe Nigro, presidente della Società Storica Saronnese, mentre il ruolo di moderatrice sarà affidato a Maria Bastanzetti, vicepresidente di Anpi Saronno.

L’iniziativa si inserisce nel ricco programma culturale cittadino dedicato al recupero della memoria storica locale e nazionale. L’ingresso alla conferenza è libero e aperto a tutta la cittadinanza

(foto d’archivio)

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