Cronaca

TRADATE – Non un furto di denaro, merce o oggetti di valore, ma di un bidone per la raccolta della carta. È il singolare episodio avvenuto qualche notte fa in corso Bernacchi, dove un locale pubblico è stato preso di mira da uno sconosciuto che si è impossessato del contenitore dei rifiuti. Una vicenda decisamente insolita, che sta facendo discutere sui social dopo la pubblicazione di una segnalazione accompagnata da un video.

A raccontare l’accaduto sono stati gli stessi gestori dell’attività, che hanno condiviso sul web le immagini dell’episodio, accompagnandole con un commento tra l’amareggiato e l’ironico: «Grazie per il gesto fatto, rubare un bidone della carta. Grazie, grazie bella gente. Chi lo riconosce, se me lo restituisce, grazie».

Un appello rivolto a chiunque possa fornire informazioni utili per recuperare il contenitore, sparito durante la notte. La segnalazione ha attirato l’attenzione degli utenti, soprattutto per la particolarità dell’oggetto sottratto. Un furto che lascia perplessi, considerando il valore limitato del bidone e il disagio provocato ai titolari dell’attività, che si sono ritrovati senza un contenitore necessario per la raccolta differenziata.

Resta da capire chi abbia portato via il bidone e per quale motivo. Nel frattempo, l’episodio è diventato argomento di discussione sul web, con la speranza che la diffusione delle immagini possa favorire la restituzione del contenitore al legittimo utilizzatore.

04112026