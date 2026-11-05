Cronaca

MALPENSA – Allarme bomba questa mattina, giovedì 5 novembre, su un aereo della compagnia Wizz Air decollato dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Varsavia, in Polonia. Il velivolo, un Airbus A321, è stato costretto a modificare la propria rotta e ad atterrare all’aeroporto di Vienna, in Austria, dopo una segnalazione di una possibile bomba a bordo. Il volo W4 6387 era partito dallo scalo lombardo alle 7 e stava regolarmente proseguendo il viaggio verso la capitale polacca quando è arrivata la minaccia. È stata quindi presa la decisione di interrompere il collegamento e dirigere l’aereo verso Vienna, dove è atterrato.

A confermare l’accaduto è stata la stessa compagnia aerea, che ha spiegato come il cambio di destinazione sia stato deciso nel rispetto delle procedure di sicurezza previste in situazioni di questo genere, con l’obiettivo di garantire l’incolumità dei passeggeri e dei componenti dell’equipaggio. Wizz Air ha inoltre assicurato la piena collaborazione con le autorità competenti per tutti gli accertamenti necessari a chiarire la natura della minaccia e verificare le condizioni di sicurezza del velivolo.

L‘episodio si inserisce in una serie di allarmi bomba che negli ultimi giorni hanno interessato diversi collegamenti aerei europei. Proprio nella mattinata di oggi sono state segnalate situazioni analoghe anche su un volo partito da Dublino e diretto a Roma, dirottato in Francia, e su un collegamento Helsinki-Roma, arrivato a Fiumicino con la scorta di aerei militari.

Nella giornata di martedì 3 novembre erano già stati registrati numerosi allarmi analoghi su voli europei, successivamente risultati infondati, che avevano comunque richiesto controlli straordinari e modifiche ai programmi di viaggio.

Per quanto riguarda il volo partito da Malpensa, restano da chiarire l’origine della segnalazione e gli esiti delle verifiche effettuate dalle autorità austriache.

(foto archivio: un velivolo Wizzair)

05112026