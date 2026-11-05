Calcio

CORMANO – Si ferma ai sedicesimi di finale il cammino dell’Universal Solaro nella Coppa Italia di Promozione. Mercoledì sera, sul campo del Cob 91, i giallorossi di Simone Broccanello sono stati sconfitti 3-2 al termine di una partita combattuta, nella quale hanno provato fino agli ultimi minuti a recuperare lo svantaggio. Si chiude così l’avventura nella competizione dell’ultima squadra del Saronnese e delle Groane ancora in corsa.

La gara, disputata in turno unico a eliminazione diretta, si è messa presto in salita per gli ospiti. Al 24′ del primo tempo il Cob 91 ha trovato il vantaggio con Luca Scapuzzi, mentre appena due minuti più tardi è arrivato il raddoppio, firmato da Andrea Riboldi. Un uno-due micidiale che ha costretto l’Universal a inseguire. La formazione di Broccanello ha però avuto il merito di non arrendersi e al 39′ ha riaperto l’incontro grazie a Juan Ignacio Moretti, preciso nella trasformazione di un calcio di rigore. Si è così andati all’intervallo sul 2-1, con la qualificazione ancora in discussione.

Nella ripresa il Solaro ha cercato di rimettere in equilibrio il risultato, ma al 19′ è arrivata la terza rete dei padroni di casa, ancora con Scapuzzi, autore dunque di una doppietta personale.

Nonostante il nuovo doppio svantaggio, l’Universal ha continuato a lottare. Al 40′ Andrea Cammarano ha trovato il gol del 3-2, riaccendendo le speranze dei giallorossi nei minuti conclusivi. Il risultato, tuttavia, non è più cambiato e al triplice fischio è stato il Cob 91 a festeggiare il passaggio agli ottavi di finale.

Per l’Universal Solaro resta il rammarico per una partita compromessa dalle due reti subite nel giro di appena due minuti nel primo tempo. Dopo l’altalenante avvio di stagione in campionato, la Coppa Italia rappresentava un obiettivo importante per la formazione di Broccanello, reduce peraltro dal successo per 4-0 ottenuto domenica nel derby contro il Ceriano Laghetto.

Archiviata l’eliminazione, i solaresi dovranno ora concentrare tutte le energie sul campionato di Promozione, cercando di dare continuità alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno.

Cob 91-Universal Solaro 3-2

COB 91: Calabrò, Benedetti, Arienti, Ababio, Bentivegna, Baldan, Balestra, Meroni, Riboldi, Scapuzzi, Pieri. A disposizione: De Toni, Boccuzzi, Lanzani, Perversi, Carboni, Benhaoua, Palomba, Fedeli, Perrotti. All. Natobuono.

UNIVERSAL SOLARO: Dominioni, Piombino, Giordano, Cammarano, Panariello, Romano, Latino, Moretti, Fanelli, Colinati, Messaoudi. A disposizione: Pasiani, Greco, Poggio, Ricca, Calabrese, Decarlo, Fabozzi, Pietropolli, Belenome. All.Broccanello.

Arbitro: Mennillo di Monza (Bacchetta di Crema e Sergi di Milano).

Marcatori: pt 24′ Scapuzzi (C), 26′ Riboldi (C), 39′ rig. Moretti (U); st 19′ Scapuzzi (C), 40′ Cammarano (U).

(foto archivio)

05112026