Calcio Coppa Lombardia, impresa Dal Pozzo: vittoria sul campo della Virtus Cantalupo, doppietta di Dezio
5 Novembre 2026
CERRO MAGGIORE – Successo esterno per il Dal Pozzo nel secondo turno di Coppa Lombardia di Seconda categoria. Mercoledì sera, 4 novembre, la formazione saronnese ha superato 3-2 la Virtus Cantalupo, al termine di una sfida combattuta, conquistando un risultato importante nel proprio cammino nella competizione.
Protagonista della serata Francesco Dezio, autore di una doppietta, con una rete realizzata su calcio di rigore. A completare il tabellino dei marcatori del Dal Pozzo è stato Riccardo Maggiore, che ha trovato la via del gol al 29′ del primo tempo, su assist dello stesso Dezio.
Tre reti che hanno permesso agli ospiti di avere la meglio sulla Virtus Cantalupo, capace comunque di andare a segno due volte e di mantenere aperto il confronto.
Per il Dal Pozzo una vittoria di prestigio in trasferta, maturata grazie soprattutto alla serata positiva dei suoi protagonisti offensivi, con Dezio decisivo sia in fase realizzativa sia nella costruzione del gol di Maggiore.
Il successo per 3-2 rappresenta un risultato significativo per la formazione saronnese, che prosegue così il proprio percorso nella Coppa Lombardia di Seconda categoria.
(foto Fb: esultanza Dal Pozzo con i propri tifosi al termine del match)
05112026