Ciclismo, il Giro d’Italia Women 2027 passerà da Tradate: tappa da Carugate a Rho
5 Novembre 2026
TRADATE – Il grande ciclismo femminile torna nel Varesotto e nell’Alto Milanese. Venerdì 4 giugno 2027 il Giro d’Italia Women attraverserà Tradate, lungo il percorso della settima tappa della corsa rosa, con partenza da Carugate e arrivo a Rho, dopo 147 chilometri.
Il tracciato, presentato ufficialmente da RCS Sport, toccherà cinque province lombarde. Dopo il via da Carugate, nell’hinterland milanese, le atlete attraverseranno la Brianza, affrontando il Gran premio della montagna di Sirtori, unica salita classificata della giornata. La corsa proseguirà quindi nel Comasco, passando da Alzate Brianza e Appiano Gentile, prima di entrare nel Varesotto. Il passaggio a Tradate è previsto al chilometro 116 della frazione, quando mancheranno circa 31 chilometri al traguardo. Da qui la carovana si dirigerà verso l’Alto Milanese per raggiungere Rho, dove il percorso potrebbe favorire un arrivo in volata.
Per Rho si tratta di un nuovo appuntamento con il ciclismo di alto livello: la città ospita dal 2023 la partenza della Milano-Torino e nel 2025 ha accolto la cronometro inaugurale del Giro d’Italia Next Gen.
Il Giro d’Italia Women 2027, giunto alla 38ª edizione, si svolgerà dal 29 maggio al 6 giugno, con nove tappe per complessivi 1.132 chilometri e oltre 17.500 metri di dislivello. La frazione lombarda precederà il fine settimana conclusivo sulle montagne della Valle d’Aosta, decisivo per l’assegnazione della maglia rosa.
05112026