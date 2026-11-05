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SARONNO – Innovazione, formazione e collaborazione con il mondo delle imprese: sono questi i temi al centro del convegno Le nuove sfide degli istituti tecnici. Innovazione e sinergie con il territorio, in programma giovedì 6 novembre, dalle 15 alle 18.30, all’Itis Riva di Saronno, in via Carso 10. L’iniziativa è promossa dall’associazione Met (Mestieri, esperienze, territorio) in collaborazione con l’istituto tecnico cittadino e punta a mettere a confronto istituzioni, scuola e realtà produttive sulle prospettive della formazione tecnica.

Il programma si aprirà alle 15 con l’accoglienza e l’apertura del convegno, accompagnate dai saluti del presidente dell’associazione et, Limongelli, e della dirigente scolastica dell’Itis Riva, Monica Maria Zonca. Alle 15.20 sono previsti gli interventi del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con Marco Pinti, consigliere della Regione Lombardia, e Monti, dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) Lombardia. Seguiranno i saluti delle autorità locali, con il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, e il consigliere provinciale Lorenzo Maiocchi. Alle 15.30 la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, parlerà di Saronno come polo scolastico. Alle 15.40 il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese, Giuseppe Carcano, interverrà sulle eccellenze scolastiche della provincia. Alle 15.55 Luca Belotti, dell’Ufficio scolastico provinciale di Varese, approfondirà il tema 4+2 e le indicazioni per l’agire.

Alle 16.15 sarà la volta della Fondazione Lombardia Meccatronica, con un intervento sul valore aggiunto della formazione Its. Alle 16.35 Confindustria porterà al convegno le esperienze aziendali, mentre alle 16.50 Giacomo Mazzarino, della Camera di commercio di Varese, parlerà dell’importanza del rapporto tra scuola, azienda e territorio. Alle 17.25 l’Associazione Scuole Varesine, con Walter Fiorentino, affronterà il tema delle sinergie tra scuola, aziende e territorio. Alle 17.40, Gaggero interverrà su Le reti di oggi sono menti in movimento. La giornata si concluderà alle 18.10 con il dibattito e le conclusioni: uno spazio dedicato alle domande del pubblico e alla sintesi dei lavori, a cura della moderatrice Sara Giudici.

Il convegno rappresenta un’occasione di confronto sul ruolo degli istituti tecnici nella preparazione delle nuove generazioni, con particolare attenzione al dialogo tra percorsi scolastici, competenze professionali e bisogni del territorio.

(foto archivio)

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