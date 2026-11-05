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SOLARO – Dopo l’accordo raggiunto nella notte fra martedì e mercoledì a Roma sulla vertenza Electrolux, arriva il commento di Regione Lombardia, che sottolinea l’importanza dell’intesa per lo stabilimento di Solaro e per i suoi lavoratori. L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi accoglie positivamente la riduzione degli esuberi e le garanzie sulle modalità di uscita del personale, ma richiama anche la necessità di dare concreta attuazione agli investimenti previsti dal nuovo piano industriale.

L’intesa è arrivata dopo 30 ore di confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione dell’azienda e delle organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda lo stabilimento di Solaro, Regione Lombardia conferma gli impegni sul fronte degli investimenti e delle prospettive produttive.

«L’accordo raggiunto al Mimit rappresenta un passaggio importante per i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro e per le loro famiglie – commenta Simona Tironi – La riduzione degli esuberi e il ricorso esclusivo a uscite volontarie e incentivate sono risultati significativi del confronto tra istituzioni, azienda e organizzazioni sindacali». L’attenzione della Regione è ora rivolta soprattutto alla fase di attuazione del piano, dalla quale dipenderanno le prospettive occupazionali dello stabilimento.

«Ora occorre dare attuazione agli investimenti previsti – prosegue l’assessore – perché dalla solidità del progetto industriale dipende la tutela dell’occupazione nel tempo. Il nostro impegno è accompagnare questa fase con attenzione ai lavoratori e alle competenze necessarie per il futuro produttivo del sito». Tironi richiama infine il valore delle professionalità presenti nello stabilimento, da anni punto di riferimento per la produzione di lavastoviglie.

«Solaro custodisce un patrimonio di professionalità che deve trovare prospettive concrete di crescita: gli impegni assunti devono tradursi in innovazione, produzione e stabilità occupazionale».

L’accordo raggiunto nella notte a Roma

L’intesa sul nuovo piano industriale Electrolux è stata raggiunta dopo la mezzanotte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, al termine di due giorni di trattative al Mimit. Il piano prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti negli stabilimenti italiani e una produzione complessiva di circa 3,2 milioni di elettrodomestici all’anno a fine piano.

Rispetto ai 1.719 esuberi inizialmente annunciati dall’azienda nel maggio scorso, il numero massimo delle uscite è stato ridotto a 902, da gestire esclusivamente attraverso adesioni volontarie e incentivate, con il sostegno degli ammortizzatori sociali. Viene quindi escluso il ricorso a licenziamenti unilaterali. Per Solaro, dove lavorano circa 700 persone, il piano discusso nelle settimane precedenti prevedeva 76 esuberi, tra 50 operai e 26 impiegati, a fronte dei 217 inizialmente prospettati nella primavera scorsa. L’intesa nazionale rappresenta dunque un passaggio importante per il futuro dello stabilimento, anche se restano da definire nel dettaglio le ricadute occupazionali e le modalità di attuazione degli investimenti.

L’accordo dovrà ora essere sottoposto alla valutazione dei lavoratori.

05112026