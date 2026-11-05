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SARONNO – Un importante passo avanti per le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie pubbliche. Con la sottoscrizione, lo scorso 15 settembre, dell’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale Assofarm, si apre una nuova fase per il settore, con miglioramenti economici e normativi che riconoscono il valore delle professionalità impegnate quotidianamente in un servizio essenziale per i cittadini.

L’intesa introduce aumenti salariali, nuove indennità e maggiori tutele. Per i farmacisti inquadrati al primo livello è previsto un incremento contrattuale complessivo di 220 euro mensili a regime, al quale si aggiunge una nuova indennità professionale di 30 euro. Il rinnovo interviene inoltre sulla classificazione del personale, sulla formazione continua, sulle indennità e su diversi istituti contrattuali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e favorire una maggiore conciliazione tra vita professionale e personale.

«È un risultato significativo, frutto del confronto sindacale, che restituisce valore al lavoro svolto ogni giorno nelle farmacie pubbliche», sottolinea Valeria Cardamuro, componente della Segreteria regionale UILTuCS Lombardia. «Parliamo di professionisti che rappresentano un punto di riferimento per i cittadini, spesso anche per le persone più fragili. Riconoscerne le competenze, le responsabilità e il contributo attraverso migliori condizioni economiche e normative significa investire nella qualità del servizio».

Particolarmente importante è il riconoscimento economico previsto dal rinnovo, che interviene in un contesto nel quale l’aumento del costo della vita ha inciso sensibilmente sul potere d’acquisto delle retribuzioni. Ma il valore dell’accordo non si esaurisce negli aumenti salariali: le novità normative rappresentano un ulteriore passo verso una maggiore valorizzazione del personale e delle diverse professionalità presenti nelle farmacie.

«Il rinnovo di un contratto collettivo non è mai soltanto una questione economica», prosegue Cardamuro. «Significa aggiornare diritti e tutele, riconoscere l’evoluzione delle professioni e dare risposte concrete alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questo consideriamo l’intesa raggiunta un risultato positivo, che dovrà ora trovare piena e corretta applicazione nei luoghi di lavoro».

Resta invece ancora aperta la questione del rinnovo del contratto nazionale delle farmacie private aderenti a Federfarma, scaduto il 31 agosto 2024. Una situazione sulla quale la UILTuCS continua a richiamare l’attenzione, auspicando che anche per questi lavoratori si possa arrivare rapidamente a un’intesa capace di garantire adeguati riconoscimenti economici e normativi.

«Ci auguriamo che il risultato raggiunto nelle farmacie pubbliche possa rappresentare un segnale positivo per l’intero settore», conclude Cardamuro. «Il lavoro di chi opera nelle farmacie merita attenzione, rispetto e un riconoscimento concreto, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro».

Sul territorio lombardo, la UILTuCS segue le problematiche contrattuali dei dipendenti delle farmacie pubbliche e private, offrendo informazioni e assistenza sull’applicazione dei contratti collettivi. Per segnalazioni e richieste di chiarimento è disponibile il recapito 351 797 1526.

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