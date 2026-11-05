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GERENZANO – Un approfondimento sul reclutamento della manodopera straniera nell’agricoltura del Ragusano e sulle forme di sfruttamento dei lavoratori migranti. È il tema al centro di “Il prezzo della legalità”, la video-inchiesta di Bianca Turati che sarà presentata domenica 8 novembre alle 16.30 a Palazzo Fagnani, in via Fagnani 14, a Gerenzano.

L’appuntamento rientra nella stagione 2026/2027 di “Un tè con l’autore”, la rassegna promossa dalla Cooperativa Scelag. Durante l’incontro, l’autrice sarà intervistata da Ezia Moroni e racconterà il lavoro alla base dell’inchiesta, con cui ha vinto la quattordicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.

Il reportage porta l’attenzione sulle pratiche di reclutamento dei lavoratori stranieri nell’agricoltura ragusana e sull’utilizzo fraudolento del decreto flussi. L’inchiesta ricostruisce un sistema che, secondo quanto emerso dal lavoro giornalistico, trasforma i diritti dei migranti in una merce e favorisce condizioni di sfruttamento. Al termine della presentazione è previsto un momento di dialogo con il pubblico, accompagnato da tè e dolci, secondo la formula che caratterizza gli incontri della rassegna.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Scelag insieme a Spazio Mondi Migranti di Parabiago e alla Pro Loco di Gerenzano, con il patrocinio del Comune. L’ingresso è libero.

(foto archivio: un precedente appuntamento)

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