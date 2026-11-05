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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 4 novembre, ci sono l’intesa raggiunta a Roma nella vertenza Electrolux, il furto di cinque paia di occhiali Gucci in centro a Saronno e il punto sul progetto di rigenerazione dell’ex Isotta Fraschini. Spazio anche agli appuntamenti gastronomici del territorio, con il ritorno della serata dedicata ai pizzoccheri a Cirimido.

Dopo due giorni di trattative al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella notte tra il 3 e il 4 novembre è stata raggiunta un’intesa sulla vertenza Electrolux. Secondo quanto comunicato dalla Uilm nazionale, l’accordo consentirà di salvaguardare le attività produttive degli stabilimenti italiani, scongiurando chiusure e licenziamenti. La trattativa riguarda anche il sito di Solaro, dove lavorano circa 700 persone e il piano iniziale prevedeva 76 esuberi. Per conoscere nel dettaglio le garanzie e le misure previste per lo stabilimento bisognerà attendere i contenuti dell’intesa e il confronto con i lavoratori.

Cinque paia di occhiali Gucci, per un valore complessivo di circa mille euro, sono stati rubati da un negozio del centro di Saronno nel pomeriggio di lunedì 2 novembre. Due agenti della polizia locale, avvisati dal commerciante, hanno inseguito il responsabile fino alla stazione ferroviaria, dove l’uomo ha attraversato i binari e scavalcato una recinzione riuscendo a fuggire. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negoziante. La presenza del fuggitivo sui binari ha provocato la sospensione temporanea della circolazione tra Saronno e Garbagnate Milanese, con la cancellazione di un treno e disagi per diversi convogli. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile.

Gli Amici del Carnevale di Cirimido tornano a proporre la Serata del pizzocchero, un appuntamento dedicato alla cucina valtellinese e alla convivialità. L’iniziativa è in programma sabato 7 novembre, dalle 20, nel capannone coperto di via Turatese Antica. Sarà possibile cenare sul posto oppure scegliere l’asporto. Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare entro giovedì 5 novembre al numero 339 1491157.

Sono 25 le osservazioni presentate al Piano integrato d’intervento per la rigenerazione dell’ex Isotta Fraschini, l’area dismessa di 120 mila metri quadrati al centro del progetto di trasformazione urbana. La commissione Urbanistica e Rigenerazione urbana ha esaminato le controdeduzioni, suddividendo i rilievi in cinque ambiti: governance e interesse pubblico, documentazione e sostenibilità, mobilità e accessibilità, parco urbano e qualità paesaggistica, edilizia residenziale sociale. Alcune richieste sono state parzialmente accolte, in particolare per quanto riguarda il verde e l’accessibilità. Il prossimo passaggio è previsto in consiglio comunale l’11 novembre.

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