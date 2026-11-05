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SARONNO – Domani, giovedì 5 novembre, alle 21, Attac Saronno organizza un nuovo appuntamento pubblico dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale e alla diffusione dei data center. L’incontro, dal titolo La democrazia è ancora possibile nell’era digitale?, si terrà in via Maestri del Lavoro 5 e vedrà la partecipazione di Marco Schiaffino, giornalista, scrittore e curatore del programma Doppio Click di Radio Popolare.

La serata nasce nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sui Data Center del Saronnese e intende approfondire gli interessi e le necessità che si nascondono dietro la rapida espansione delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale. Al centro del confronto ci saranno le ragioni di questa crescita, i soggetti che ne traggono beneficio e le possibili conseguenze per la società e per la democrazia.

Un tema che tocca da vicino anche il territorio saronnese. Secondo quanto segnalato dagli organizzatori, sono 22 i data center previsti nel solo circondario di Saronno. Infrastrutture che sollevano interrogativi sul consumo di suolo, sull’utilizzo delle risorse energetiche e sulle ricadute ambientali.

L’iniziativa prosegue il percorso di approfondimento avviato con un primo incontro pubblico, organizzato nei giorni precedenti alla manifestazione nazionale del 10 ottobre, dedicato proprio allo sfruttamento del territorio e delle risorse energetiche e ambientali. Questa volta l’attenzione si sposterà anche sugli aspetti economici, tecnologici e sociali della trasformazione digitale, con l’obiettivo di alimentare il dibattito pubblico su un cambiamento che coinvolge sempre più da vicino le comunità locali.

L’incontro è aperto a tutti e si concluderà alle 23.30.

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