Comasco

LOCATE VARESINO – Una cerimonia partecipata, con un momento particolarmente significativo affidato ai bambini della scuola primaria. Domenica 1 novembre Locate Varesino ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, ricorrenza del 4 novembre, rendendo omaggio ai caduti di tutte le guerre.

Le celebrazioni si sono aperte con la messa officiata da don Carlo, seguita dal corteo che ha raggiunto il cimitero per il momento commemorativo. Presenti la banda musicale, gli alpini, i rappresentanti delle associazioni locali e numerosi cittadini.

Protagonisti della giornata anche gli alunni della classe quarta della scuola primaria, che hanno contribuito alla cerimonia leggendo alcune poesie e realizzando due piccoli lavori dedicati alla ricorrenza. Un’occasione per coinvolgere le nuove generazioni nella memoria storica e nella riflessione sui valori della pace e dell’unità nazionale. L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla commemorazione, sottolineando l’importanza della partecipazione della comunità a un appuntamento dedicato al ricordo dei caduti e alla storia del Paese.

04112026