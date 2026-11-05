Lombardia

MALPENSA – Ita Airways potrebbe tornare a operare dall’aeroporto di Milano Malpensa, con un nuovo collegamento intercontinentale verso Lima, capitale del Perù. L’ipotesi, riportata dal Corriere della Sera, è stata accolta positivamente dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che sottolinea le opportunità economiche e occupazionali legate a un rafforzamento dei collegamenti internazionali dello scalo varesino.

«Le notizie su un possibile ritorno di Ita Airways a Malpensa sono positive per la Lombardia – dichiara Fontana – Rafforzare i collegamenti internazionali significa offrire nuove opportunità alle nostre imprese e rendere il territorio più attrattivo per gli investimenti, con benefici concreti per l’economia e l’occupazione». L’eventuale apertura della rotta Milano-Lima segnerebbe un ritorno della compagnia italiana sul principale aeroporto intercontinentale lombardo, ampliando le possibilità di collegamento diretto con il Sud America. Al momento, tuttavia, si tratta di un’ipotesi e non di un collegamento ufficialmente annunciato.

Il presidente della Regione evidenzia anche il lavoro svolto dalle istituzioni per sostenere le richieste provenienti dal territorio e dal sistema produttivo lombardo.

«Come Regione ci siamo attivati per sostenere la richiesta del territorio, rispondendo alle esigenze delle imprese e dei cittadini lombardi – aggiunge Fontana – In tal senso la collaborazione tra istituzioni e mondo economico-produttivo è fondamentale per rafforzare la proiezione internazionale della Lombardia».

L’attenzione si concentra ora sulle eventuali decisioni di Ita Airways e sulla possibilità che il progetto si traduca in un nuovo collegamento stabile, rafforzando il ruolo di Malpensa come porta d’accesso internazionale alla Lombardia.

05112026