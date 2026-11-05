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SARONNO – Giovedì 5 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attese nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 13°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo resterà asciutto, ma il cielo sarà caratterizzato dall’alternanza tra nuvole e aperture. Le temperature massime scenderanno rispetto ai 14 gradi dei giorni precedenti, mentre al mattino il termometro toccherà i 7 gradi. Non sono attesi fenomeni di rilievo né cambiamenti significativi nel corso della giornata.

In Lombardia infiltrazioni di aria umida porteranno una diffusa nuvolosità, senza precipitazioni significative. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali, sulle Orobie e sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e schiarite per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali e sulle Alpi Retiche il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche nube sparsa al mattino. I venti saranno molto deboli dai quadranti sudoccidentali e lo zero termico si attesterà intorno ai 2300 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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