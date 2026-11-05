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SARONNO – La scelta della scuola secondaria di secondo grado rappresenta uno dei momenti più delicati e significativi nel percorso di crescita di ragazze e ragazzi. Per accompagnare famiglie e studenti di terza media in questa decisione cruciale, il comune di Saronno promuove la nuova edizione di “Next School“, una rassegna articolata in quattro appuntamenti pensati per offrire strumenti di riflessione, informazioni chiare e spazi di confronto.

L’iniziativa prende il via con una serie di incontri dedicati ai genitori, ad ingresso libero e gratuito. Il primo appuntamento, intitolato “Scegliere la scuola: riflessioni e informazioni“, si è tenuta il 29 ottobre dalle 18 alle 19.30 all’auditorium Aldo Moro (viale Santuario, 13). Successivamente, martedì 24 novembre dalle 20.30 alle 22.30, l’aula magna dell’Itis Riva (via Carso, 10) ospiterà l’incontro “Istruzione tecnica, se la conosci la scegli“, un focus specifico approfondito sull’offerta degli istituti tecnici.

Ampio spazio verrà riservato anche ai diretti interessati, i ragazzi, con due momenti dedicati. Sabato 7 novembre, dalle 9 alle 17, all’Ipsia Parma (via Mantegazza, 25), si svolgerà l’expo di orientamento ad accesso libero. Giovedì 19 novembre, dalle 15 alle 17.30, lo spazio giovani BeNet2 (via Benetti, 2) accoglierà l’incontro gratuito “Sogni e paure nella scelta della scuola“, pensato per elaborare le emozioni e le aspettative dei giovani di fronte al futuro. Per quest’ultimo appuntamento è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected].

(foto d’archivio)

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