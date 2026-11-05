Cronaca

SOLARO – Segnali di miglioramento sul fronte della sicurezza nel Parco delle Groane, ma resta alta l’attenzione delle istituzioni, soprattutto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive. È quanto emerso dal Tavolo tecnico che si è riunito a Milano, nell’ambito del “Progetto Parchi” coordinato dalla prefettura.

L’incontro è servito a fare il punto sulla situazione nel vasto comprensorio verde che si estende tra le province di Milano, Monza e Brianza e Como, valutando i risultati delle attività già avviate e definendo le iniziative da proseguire nei prossimi mesi. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di Regione Lombardia, Città metropolitana, Ats, Parco delle Groane, Comuni interessati e prefetture di Monza e Brianza e Como. Un confronto tra i diversi enti coinvolti nella gestione e nel controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente esposte ai fenomeni di illegalità.

Dal monitoraggio è emerso un generale miglioramento delle condizioni di sicurezza. Un dato positivo che non comporterà, tuttavia, una riduzione dell’impegno sul territorio. Proseguiranno infatti i servizi di prevenzione e vigilanza delle forze dell’ordine, con il supporto delle polizie locali, per mantenere sotto controllo soprattutto le aree boschive interessate dallo spaccio.

Accanto all’attività di contrasto alla criminalità, il piano prevede interventi per il recupero e la valorizzazione degli spazi verdi. L’ente Parco continuerà a lavorare sul miglioramento del decoro e sulla fruibilità delle aree, con l’obiettivo di favorire una presenza sempre maggiore di cittadini e frequentatori.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche l’aspetto sanitario e sociale del fenomeno della droga. Ats ha richiamato l’importanza di coinvolgere i Comuni in progetti di assistenza rivolti alle persone che vivono situazioni di fragilità legate al consumo di sostanze stupefacenti, promuovendo percorsi di sostegno e cura.

Il Tavolo tecnico continuerà a riunirsi periodicamente per monitorare l’evoluzione della situazione, verificare i risultati dei controlli e seguire l’attuazione degli interventi concordati. L’obiettivo condiviso è consolidare i miglioramenti registrati e garantire una maggiore sicurezza e vivibilità nel Parco delle Groane.

05112026