Politica

SARONNO – Un’intera giornata in centro per incontrare i cittadini, presentare il proprio progetto politico e raccogliere nuove adesioni. È l’iniziativa promossa dal comitato costituente di Futuro Nazionale di Saronno, che sabato 7 novembre sarà presente con un gazebo in piazza Avis, lungo corso Italia, nel cuore del centro storico.

L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 19. Durante la giornata i rappresentanti del comitato saranno a disposizione di chi desidera conoscere più da vicino il movimento, confrontarsi sulle sue proposte e ricevere informazioni sulle modalità di tesseramento al gruppo. L’iniziativa rappresenta un’occasione per Futuro Nazionale per continuare a farsi conoscere sul territorio saronnese e avviare un dialogo diretto con la cittadinanza, puntando sulla presenza nelle piazze e sul contatto personale.

«C’è chi parla nei salotti. Noi continuiamo a essere in piazza in mezzo alla gente!», sottolineano gli organizzatori nel comunicato con cui annunciano l’appuntamento.

(foto archivio: un precedente gazebo di Futuro nazionale)

05112026