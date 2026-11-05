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SARONNO – Anche le scuole cittadine hanno partecipato, martedì 3 novembre, all’anteprima nazionale di “Se domani non torno”, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin. Un’iniziativa che ha coinvolto oltre 500 scuole in tutta Italia, con circa 70 mila studenti, e che a Saronno si è svolta nelle sale del cinema Prealpi e del cinema Silvio Pellico.

Le proiezioni hanno rappresentato un’occasione di riflessione e confronto sul tema della violenza di genere, con particolare attenzione alle relazioni tra i giovani e alla necessità di riconoscere tempestivamente i comportamenti che possono rappresentare segnali di pericolo.

In occasione dell’iniziativa, il Comune di Saronno, attraverso l’assessorato alle Pari opportunità, Lucy Sasso, ha distribuito agli studenti i “Termometri della violenza”, strumenti informativi pensati per aiutare a individuare le diverse manifestazioni della violenza nelle relazioni affettive. Non soltanto le aggressioni fisiche, ma anche atteggiamenti di controllo, manipolazione, isolamento e sopraffazione, comportamenti che talvolta vengono erroneamente interpretati come dimostrazioni d’amore.

«Se vogliamo educare al rispetto, dobbiamo avere il coraggio di affrontare il tema della violenza nelle relazioni e lavorare per sradicarla alla radice – sottolinea Lucy Sasso, assessora comunale alle Pari opportunità – Non possiamo limitarci a condannare la violenza quando ormai è troppo tardi: dobbiamo imparare a riconoscerne i segnali, decostruire gli stereotipi e costruire una cultura del consenso, della libertà e del rispetto reciproco».

L’assessora evidenzia anche il significato dell’iniziativa cinematografica: «Per questo “Se domani non torno” è un film necessario e urgente: una testimonianza potente che ci mette davanti a una responsabilità collettiva. Ringrazio la famiglia Cecchettin per aver scelto di condividere una storia così dolorosa trasformandola in un’occasione di consapevolezza e impegno».

Un ringraziamento viene rivolto anche alle scuole, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e soprattutto agli studenti che hanno partecipato alle proiezioni. «È fondamentale che questi temi entrino nelle nostre scuole e nei luoghi di vita quotidiana delle nuove generazioni», conclude Sasso.

Le prossime iniziative: appuntamenti il 7 e il 21 novembre

Il percorso di sensibilizzazione promosso dal Comune proseguirà nelle prossime settimane con altri appuntamenti rivolti alla cittadinanza.

Sabato 7 novembre, in occasione delle proiezioni aperte al pubblico al cinema Prealpi, saranno nuovamente distribuiti i “Termometri della violenza”, con l’obiettivo di raggiungere anche gli adulti e diffondere strumenti utili alla prevenzione.

Sabato 21 novembre è invece in programma una giornata di iniziative organizzate in collaborazione con il centro antiviolenza Rete Rosa. Durante tutta la mattinata sarà presente in piazza Libertà un gazebo informativo e si svolgerà anche un flash mob promosso dalla stessa associazione.

Alle 12, nella sede del Comune, si terrà inoltre un incontro di approfondimento dedicato alla violenza online, nell’ambito della campagna “Libere Anche Qui”. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sulle forme di violenza di genere che si manifestano attraverso gli strumenti digitali, sensibilizzando sull’importanza del rispetto, della libertà personale e della sicurezza anche negli spazi virtuali.

Un calendario di appuntamenti con il quale l’Amministrazione comunale intende ribadire la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere durante tutto l’anno, senza limitare le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione alle sole ricorrenze.

(foto archivio)

05112026