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SARONNO – Una serata per scoprire le bellezze del Santuario di Saronno attraverso arte, musica, tradizione e condivisione. Sabato 7 novembre torna l’appuntamento con “Fratelli tutti, nella bellezza”, un’iniziativa che propone un percorso tra momenti conviviali, una rappresentazione musicale e una visita guidata in notturna. Il ricavato sarà destinato ai progetti sociali della Cooperativa Colombara e della Fondazione Ba.Co.

Il programma si aprirà alle 19 nel Chiostro del Santuario, con ingresso da viale Santuario, dove il Gruppo Alpini di Origgio offrirà polenta con bruscitt e/o formaggio. Nello stesso spazio, la Cooperativa Colombara e la Fondazione Ba.Co. presenteranno “ViviColombara. Conoscersi insieme”, una mostra dedicata alle iniziative già attive e ai progetti futuri delle due realtà.

Alle 20.45 spazio alla musica con “Laudate”, la rappresentazione proposta da I Poeti Cantori, che unirà le laudi del XIII e XIV secolo a momenti di messa in scena.

La serata si concluderà alle 22 con una visita notturna al Concerto degli Angeli e al Museo del Santuario, accompagnata dal professor Sergio Beato.

Per la cena è previsto un contributo a partire da 10 euro a persona, mentre per il concerto e la visita l’ingresso sarà a offerta libera. Le somme raccolte sosterranno i progetti sociali della Cooperativa Colombara e della Fondazione Ba.Co.

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