Cronaca

SARONNO – Quattro pazienti evacuati in via precauzionale, un consistente intervento dei vigili del fuoco e operazioni di bonifica ancora in corso. È il bilancio dell’incendio scoppiato questa mattina, giovedì 5 novembre, in un locale tecnico dell’ospedale di Saronno.

L’allarme è scattato poco prima delle 7. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, un’autoscala e un autofurgone dedicato al trasporto delle bombole d’aria respirabile per gli operatori. A supporto sono arrivati anche un’autopompa e un’autobotte dal Comando di Como. Presenti anche i carabinieri con una pattuglia.

Le squadre hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata. In via cautelativa si è resa necessaria l’evacuazione di quattro pazienti tr cui uno della rianimazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato in un locale tecnico del Padiglione Rosso. Restano da chiarire le cause del rogoe la conta dei danni. Non risultano al momento segnalazioni di feriti o intossicati. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, stanno proseguendo le operazioni di bonifica.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09