Cronaca

SARONNO – Le rubano la borsetta nel parcheggio del supermercato, con all’interno portafoglio, documenti, chiavi di casa e cellulare. Ma dopo lo spavento e le inevitabili difficoltà, a colpire la vittima è stata soprattutto la solidarietà delle persone che si sono mobilitate per aiutarla. È quanto accaduto nei giorni scorsi nel parcheggio dell’Eurospin di via Varese, episodio raccontato dalla diretta interessata attraverso un messaggio pubblicato sui social.

A condividere la propria esperienza è stata una saronnese, che ha voluto innanzitutto mettere in guardia gli altri cittadini dal rischio di furti anche durante una breve sosta. «Ieri mattina al parcheggio dell’Eurospin di via Varese mi è stata rubata la borsetta. Fate attenzione! Mai lasciare la borsa in macchina neanche per un secondo», ha scritto nel gruppo Facebook cittadino “L’Unico Sei di Saronno se…”.

Nella borsetta si trovavano praticamente tutti i suoi effetti personali più importanti: oltre al portafoglio e ai documenti, anche le chiavi e il telefono cellulare. Una situazione che ha creato comprensibili difficoltà alla donna, rimasta improvvisamente senza la possibilità di contattare i familiari e di bloccare le carte di pagamento. Il racconto, però, non si limita al furto. Anzi, la saronnese ha voluto dedicare gran parte del proprio messaggio ai ringraziamenti per quanti le sono stati vicini nei momenti successivi all’accaduto.

A cominciare da un uomo incontrato dai carabinieri, che le ha gentilmente prestato il proprio cellulare per avvisare i familiari e attivare il blocco delle carte. Poi le vicine di casa, che l’hanno accolta, aiutata e sostenuta, preoccupandosi per lei.

Un ringraziamento particolare è andato anche a una donna che ha ritrovato la borsetta abbandonata vicino alla propria automobile e si è premurata di riconsegnarla direttamente a casa della proprietaria. All’interno erano ancora presenti i documenti e le chiavi.

Infine, parole di riconoscenza anche per i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia con disponibilità e gentilezza.

«Il mio post non è però per riportare solo cose negative», ha precisato Tiziana, spiegando di aver voluto raccontare soprattutto la solidarietà incontrata dopo il furto.

«Nonostante lo spavento, lo stress, ho realizzato che ci sono ancora molte anime buone pronte ad aiutare il prossimo. Grazie!».

Una vicenda che, accanto all’ennesimo richiamo alla prudenza contro i furti nei parcheggi, restituisce anche un esempio concreto di attenzione e solidarietà tra cittadini.

(foto: polizia locale al posteggio Eurospin)

05112026