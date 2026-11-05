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SARONNO – Quattro telefonate commerciali nel giro di appena due ore, tutte legate a proposte di forniture energetiche alternative a Enel. È l’esperienza raccontata da un cittadino sui social dedicati a Saronno, con una segnalazione che nelle scorse ore ha suscitato numerosi commenti e riacceso il dibattito sul problema delle chiamate indesiderate, una situazione con cui moltissime persone si trovano quotidianamente a fare i conti.

«Non si può ricevere quattro chiamate inerenti ai servizi di energia alternativa ad Enel dalle 8 alle 10. Spero che chi ha la facoltà di intervenire ponga fine a questa situazione!», ha scritto il saronnese, esprimendo la propria esasperazione per l’insistenza dei contatti telefonici. Un messaggio semplice, che ha però trovato immediatamente riscontro tra gli altri utenti. In tanti hanno espresso solidarietà all’autore della segnalazione, raccontando di aver vissuto esperienze analoghe, con telefonate ripetute durante la giornata e proposte commerciali non richieste, soprattutto nel settore dell’energia.

Il problema delle chiamate moleste, del resto, non riguarda ovviamente soltanto Saronno. Le offerte di contratti per luce e gas, insieme a quelle relative alla telefonia e ad altri servizi, sono tra le più frequenti nelle attività di telemarketing. In alcuni casi le chiamate arrivano da numerazioni sempre diverse, rendendo difficile per i destinatari bloccare definitivamente i contatti indesiderati.

La segnalazione ha offerto così lo spunto per una riflessione più ampia sul confine tra le legittime attività di promozione commerciale e il diritto dei cittadini a non essere continuamente disturbati. Una questione particolarmente sentita anche da chi, per motivi di lavoro o familiari, non può semplicemente ignorare le telefonate provenienti da numeri sconosciuti.

In Italia esiste il Registro pubblico delle opposizioni, al quale è possibile iscrivere il proprio numero telefonico per opporsi alle chiamate di telemarketing, pur con alcune eccezioni previste dalla normativa. Uno strumento che, tuttavia, non sempre riesce a impedire del tutto il fenomeno, soprattutto quando le chiamate provengono da operatori che non rispettano le regole.

La discussione nata sui social saronnesi conferma quanto il problema sia diffuso e avvertito. E la richiesta avanzata dal cittadino, quella di un intervento efficace per limitare le telefonate commerciali insistenti, sembra interpretare un sentimento condiviso da molti altri utenti.

04112026