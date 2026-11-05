Città

Martedì 3 novembre anche le scuole di Saronno hanno partecipato all’anteprima di Se domani non torno, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, nell’ambito dell’iniziativa nazionale che ha coinvolto oltre 500 scuole in tutta Italia e circa 70.000 studenti e studentesse.

Le proiezioni, ospitate a Saronno presso il Cinema Prealpi e il Cinema Silvio Pellico, hanno rappresentato un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione per le ragazze e i ragazzi del territorio.

In occasione delle proiezioni, il Comune di Saronno, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha distribuito agli studenti e alle studentesse il Termometro della violenza: uno strumento pensato per aiutare a riconoscere i segnali della violenza nelle relazioni, anche quando si manifestano attraverso comportamenti di controllo, manipolazione, isolamento e sopraffazione, spesso erroneamente scambiati per manifestazioni d’amore.

«Se vogliamo educare al rispetto, dobbiamo avere il coraggio di affrontare il tema della violenza nelle relazioni e lavorare per sradicarla alla radice. Non possiamo limitarci a condannare la violenza quando ormai è troppo tardi: dobbiamo imparare a riconoscerne i segnali, decostruire gli stereotipi e costruire una cultura del consenso, della libertà e del rispetto reciproco. Per questo Se domani non torno è un film necessario e urgente: una testimonianza potente che ci mette davanti a una responsabilità collettiva. Ringrazio la famiglia Cecchettin per aver scelto di condividere una storia così dolorosa trasformandola in un’occasione di consapevolezza e impegno. Un ringraziamento va alle scuole, ai dirigenti scolastici, ai docenti e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato alle proiezioni. È fondamentale che questi temi entrino nelle nostre scuole e nei luoghi di vita quotidiana delle nuove generazioni», dichiara *Lucy Sasso, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Saronno*.

L’impegno del Comune di Saronno proseguirà anche nelle prossime settimane. *Sabato 7 novembre, in occasione delle proiezioni aperte al pubblico presso il Cinema Prealpi, saranno nuovamente distribuiti i *Termometri della violenza, per raggiungere anche la cittadinanza e continuare a diffondere strumenti utili a riconoscere e prevenire la violenza nelle relazioni.

Il percorso di sensibilizzazione proseguirà *sabato 21 novembre, con una giornata di iniziative realizzate in collaborazione con il Centro Antiviolenza Rete Rosa. Per tutta la mattinata saremo presenti in piazza Libertà con un gazebo informativo e parteciperemo al flash mob promosso da Rete Rosa. Alle ore 12, presso il Comune, si terrà un momento di approfondimento dedicato al tema della **violenza online, nell’ambito della campagna *Libere Anche Qui, per sensibilizzare la cittadinanza sulle diverse forme di violenza di genere che si manifestano attraverso gli strumenti digitali e promuovere una cultura della libertà e del rispetto anche negli spazi online.

Un impegno che vuole ribadire come il contrasto alla violenza non possa esaurirsi in una ricorrenza, ma richieda attenzione, strumenti e azioni concrete durante tutto l’anno.

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