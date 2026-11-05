Groane

SOLARO – Libri senza parole che raccontano storie, stimolano la fantasia e permettono a tutti di partecipare. Sabato 7 novembre, alle 10.30, il Polo culturale Regina Elena di piazza Cadorna ospiterà “Il diritto di leggere: silent books”, un appuntamento dedicato ai bambini, alla lettura e all’inclusione.

L’iniziativa, organizzata dalla Biblioteca comunale di Solaro, propone una lettura di silent book curata da Luca Testi, con la presenza di un interprete della Lingua italiana dei segni (Lis), per rendere l’esperienza accessibile anche alle persone sorde.

Ma cosa sono i silent book? Sono libri senza parole, nei quali sono le immagini a raccontare le storie. Ogni pagina invita a osservare, immaginare e interpretare, lasciando spazio alla fantasia e alla sensibilità di ciascun lettore. Un modo diverso di avvicinarsi ai libri, capace di superare le barriere linguistiche e favorire la partecipazione.

L’appuntamento è rivolto ai bambini dai 6 anni in su e l’ingresso è libero. Un’occasione anche per le famiglie di scoprire insieme una forma di lettura che mette al centro le immagini, la creatività e il piacere di condividere una storia.

L’evento è realizzato con il supporto del Comune di Solaro, Lettori alla Pari ed edizioni La Meridiana, con il contributo di Regione Lombardia e Csbno.

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