Cronaca

CARBONATE – Operazione straordinaria della polizia di stato contro lo spaccio di droga nei boschi del Parco Pineta, con controlli coordinati tra le province di Como e Varese. Il servizio si è svolto martedì 3 novembre e ha interessato numerosi comuni del comprensorio, con pattuglie dislocate lungo le principali strade e nei punti di accesso alle aree boschive.

L’intervento è stato organizzato dalla questura di Como, con il coinvolgimento degli agenti della squadra mobile, dell’ufficio di gabinetto e del reparto prevenzione crimine di Milano. Parallelamente, la questura di Varese ha effettuato un’analoga operazione nella parte del Parco Pineta di propria competenza, nell’ambito di un’attività coordinata di presidio del territorio.

Sul versante comasco, i controlli hanno riguardato otto comuni: Binago, Castelnuovo Bozzente, Beregazzo con Figliaro, Appiano Gentile, Oltrona San Mamette, Veniano, Limido Comasco e Carbonate. Le pattuglie sono state posizionate nei punti considerati strategici, lungo le arterie di collegamento e sulle direttrici utilizzate per raggiungere le zone boschive.

Il bilancio dell’operazione

Il bilancio dell’operazione condotta dalla questura di Como è di nove posti di controllo, 129 persone identificate e 85 veicoli sottoposti a verifica. Durante il servizio è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa per una violazione del codice della strada.

L’attività rientra nelle iniziative di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del Parco Pineta, territorio che si estende tra Comasco e Varesotto. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e monitorare gli accessi alle zone interessate dal fenomeno, attraverso interventi coordinati tra le due province.

05112026