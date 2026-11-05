Varesotto

VARESE – Promuovere la provincia di Varese sui mercati internazionali e rafforzare i rapporti con gli operatori turistici britannici. È l’obiettivo della partecipazione di Fondazione Varese Welcome alla 47′ edizione del World Travel Market di Londra, in programma dal 3 al 5 novembre, uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati al settore turistico.

Per il secondo anno la Fondazione partecipa alla manifestazione insieme al Varese Convention & Visitors Bureau, con un programma di incontri con tour operator, agenzie di viaggio e operatori internazionali. L’obiettivo è inserire il territorio varesino in nuovi itinerari e pacchetti turistici, valorizzandone la posizione strategica tra Svizzera, laghi prealpini e aeroporto di Milano Malpensa. Il Regno Unito rappresenta un mercato importante per il turismo locale: nel 2025 i visitatori britannici hanno fatto registrare oltre 97 mila presenze in provincia di Varese, collocandosi al settimo posto tra i Paesi esteri di provenienza.

Tra le proposte presentate a Londra figurano il cicloturismo, le attrazioni culturali, le esperienze enogastronomiche e la prima maratona della provincia di Varese promossa dalla Fondazione. Particolare attenzione anche al turismo congressuale e agli eventi aziendali, con l’intento di attrarre nuovi flussi turistici e ampliare le opportunità per le strutture ricettive e gli operatori del territorio.

05112026