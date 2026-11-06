Città

SARONNO – La Biblioteca Civica di Saronno amplia la propria offerta culturale e apre le porte a una nuova esperienza: nasce la Gaming Zone, uno spazio dedicato al gioco, alla lettura e alla socialità, pensato in particolare per coinvolgere giovani e adolescenti, ma aperto a tutti gli utenti della biblioteca. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 14 novembre alle 16, nell’ambito della rassegna SaronnoinGioco. La conferenza stampa di presentazione è in programma nella stessa giornata, alle 15. La nuova area, collocata al piano soppalcato della biblioteca, diventerà un servizio permanente e si inserisce nel percorso di rinnovamento della biblioteca pubblica, sempre più orientata a essere un luogo aperto, dinamico e capace di intercettare i linguaggi e gli interessi delle diverse generazioni.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di investire in nuove forme di partecipazione culturale, riconoscendo nel gioco, sia analogico sia digitale, uno strumento di apprendimento, relazione e crescita. La biblioteca si arricchisce così di un ambiente in cui esperienze diverse possono convivere e dialogare: dai libri ai fumetti, dai giochi da tavolo ai videogiochi.

Il gioco come occasione di incontro e crescita

Il cuore della Gaming Zone sarà una collezione di giochi da tavolo, utilizzabili direttamente negli spazi della biblioteca oppure disponibili per il prestito. Quest’ultimo servizio è già attivo dal 1° luglio 2026 e consente di prendere in prestito un gioco alla volta per 15 giorni. Per giocare in biblioteca sarà possibile scegliere un titolo dal catalogo e rivolgersi agli operatori al banco prestiti, che consegneranno il gioco e forniranno le indicazioni necessarie per il suo utilizzo. La sala sarà accessibile il sabato pomeriggio, dalle 14 alle 17.30, con la presenza di operatori dedicati a supportare gli utenti e a favorire occasioni di aggregazione e condivisione.

Anche i videogiochi entrano in biblioteca

La Gaming Zone offrirà inoltre un’esperienza dedicata al videogioco, con una PlayStation 5 e una Nintendo Switch 2, accompagnate da una selezione di titoli. Le console saranno utilizzabili esclusivamente all’interno della biblioteca, il sabato pomeriggio, e rappresenteranno un’occasione per giocare insieme, condividere esperienze e avvicinarsi al mondo del gaming digitale in un contesto pubblico e accessibile. Anche i videogiochi saranno disponibili per il prestito, per un periodo di 15 giorni, secondo le modalità previste dal regolamento della sala.

Un ponte tra gioco e lettura

Accanto ai giochi e alle console, il nuovo spazio ospiterà una collezione di manga e fumetti e una sezione di narrativa Young Adult, ampliando le possibilità di lettura e offrendo nuovi percorsi di scoperta soprattutto per il pubblico più giovane. L’obiettivo è creare un dialogo tra linguaggi culturali differenti, valorizzando le connessioni tra narrazione, immaginazione, gioco e lettura. Un modo per avvicinare alla biblioteca anche chi abitualmente la frequenta meno, proponendo contenuti e attività capaci di rispondere a interessi e sensibilità contemporanei.

Uno spazio culturale, educativo e inclusivo

La Gaming Zone non sarà una ludoteca, ma uno spazio culturale integrato nella biblioteca. Il progetto riconosce il gioco come linguaggio espressivo e occasione di apprendimento informale, capace di sviluppare competenze cognitive e relazionali come il problem solving, il pensiero strategico, la cooperazione e il rispetto delle regole e degli altri. L’accesso sarà riservato agli utenti iscritti alla Rete Bibliotecaria della Provincia di Varese. Per i minorenni sarà necessaria l’autorizzazione scritta di un genitore o tutore. L’utilizzo dei giochi e dei videogiochi avverrà nel rispetto delle fasce d’età e delle classificazioni previste, promuovendo un approccio consapevole e responsabile.

Con la nascita della Gaming Zone, la Biblioteca Civica di Saronno compie un ulteriore passo nel proprio percorso di evoluzione, confermandosi non soltanto luogo di conservazione e consultazione del patrimonio librario, ma anche spazio di incontro, partecipazione e condivisione, in cui la cultura assume forme sempre nuove. Un luogo in cui generazioni diverse possono incontrarsi, sperimentare, imparare e stare insieme, riconoscendo nella biblioteca un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione di sabato 14 novembre alle 16 e a scoprire la nuova Gaming Zone: uno spazio in cui il gioco diventa cultura e la cultura diventa un’esperienza da condividere.

(foto archivio)

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