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SARONNO – Aveva dedicato la vita a osservare il cielo, a studiare le stelle e soprattutto a insegnare agli altri a conoscerle. Ora Saronno dice addio al professor Luigi Ferioli, uno dei volti più conosciuti e apprezzati della divulgazione astronomica cittadina. Aveva 88 anni. È morto in seguito alle complicanze di un grave trauma cranico riportato in una caduta in bicicletta avvenuta mercoledì 4 novembre nel centro di Saronno.

Una scomparsa che lascia un vuoto nel mondo culturale cittadino e tra le tante persone che, nel corso degli anni, hanno avuto l’occasione di ascoltarlo, di partecipare alle sue lezioni o di osservare il cielo attraverso le iniziative che organizzava. Perché il professor Ferioli non si limitava a studiare l’astronomia: aveva scelto di condividerla, rendendo accessibili a tutti anche i misteri più lontani dell’universo.

Nato il 6 luglio 1938, aveva fatto della passione per le stelle una missione di conoscenza e divulgazione. Per anni aveva condotto il corso di astronomia dell’Unitre di Saronno, accompagnando generazioni di appassionati alla scoperta dei pianeti, delle costellazioni e dei fenomeni celesti. Era presidente del Gruppo Astrofili Giovanni ed Angelo Bernasconi di Saronno e aveva portato le sue conoscenze anche oltreconfine, come conferenziere all’osservatorio del Monte Generoso, in Svizzera.

Il suo impegno aveva lasciato tracce concrete anche nella città. Sono sue le meridiane realizzate sui muri della scuola media Aldo Moro e all’interno della corte di Casa Morandi: strumenti capaci di raccontare il passaggio del tempo attraverso la luce del sole, ma anche testimonianze di una passione che voleva diventare patrimonio di tutti.

C’erano poi le conferenze nelle scuole, gli incontri pubblici e soprattutto le serate de “La Luna in diretta”, occasioni nelle quali l’astronomia usciva dai libri per diventare un’esperienza da vivere insieme, con gli occhi rivolti al cielo. Un modo per avvicinare anche i più giovani alla scienza, partendo dalla curiosità e dalla meraviglia.

La sua competenza aveva trovato spazio anche nell’editoria scientifica. Nella seconda metà degli anni Ottanta aveva pubblicato con Hoepli il volume “Appunti di Ottica Astronomica”, dedicato a una delle discipline fondamentali per lo studio e l’osservazione del cielo.

Saronno gli aveva riconosciuto il valore del suo impegno nel 2004, conferendogli la Ciocchina, il riconoscimento cittadino destinato a chi si distingue per il proprio contributo alla comunità.

Ma uno degli omaggi più particolari era arrivato nel 2011, quando il Minor Planet Center di Cambridge, nel Massachusetts, aveva intitolato a lui un asteroide. Il corpo celeste, fino ad allora identificato con la sigla 1995 SY4, era diventato ufficialmente (32931) Ferioli.

Un riconoscimento straordinario, che aveva portato il suo nome proprio in quell’universo al quale aveva dedicato tanti anni di studio, osservazioni e racconti.

Oggi quel nome continua a viaggiare nello spazio, mentre a Saronno restano le meridiane, le lezioni, le serate trascorse a osservare la Luna e il ricordo di un uomo che aveva saputo trasformare una passione personale in un’occasione di conoscenza per un’intera comunità.

Il professor Ferioli aveva insegnato a tanti saronnesi ad alzare gli occhi verso il cielo. E proprio lassù, tra gli astri che aveva studiato per tutta la vita, resterà per sempre qualcosa che porta il suo nome.