Cronaca

LIMIDO COMASCO – Operazione dei carabinieri nelle prime ore della mattinata, con otto persone fermate nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, relativa alla detenzione e al porto di armi da guerra. Il blitz ha interessato diverse località tra le province di Como, Varese e Milano.

Sei persone, tutte di nazionalità marocchina, sono state individuate in un appartamento a Limido Comasco, dove è intervenuto il Gruppo intervento speciale (GIS) dei carabinieri. Per fare irruzione nell’abitazione, i militari hanno utilizzato microcariche esplosive e dispositivi flash-bang, rimuovendo quattro porte e altri ostacoli, secondo le autorizzazioni dell’autorità giudiziaria.

Altre due persone, anch’esse di nazionalità marocchina, sono state fermate rispettivamente a Sesto Calende e Corsico.

L’operazione, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Milano con il supporto dei colleghi di Como e Varese e di diversi reparti specializzati, ha interessato anche due aree boschive nei territori di Pogliano Milanese e Arluno, ritenute utilizzate dal gruppo per nascondere droga e armi.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati denaro contante, documenti, dispositivi elettronici, armi, munizioni e sostanze stupefacenti. Le indagini puntano a ricostruire le attività del gruppo, sospettato di gestire e occultare sostanze stupefacenti e di detenere illegalmente armi da guerra.