Calcio

ROVELLO PORRO – Dalla Primavera 1 del Como, che disputa le partite casalinghe al centro sportivo Angelo Volontè di Rovello Porro, alla Nazionale maggiore. È il percorso di Riccardo Cassano, centrocampista classe 2009, chiamato dal commissario tecnico Roberto Mancini per il raduno azzurro a Coverciano in vista dei prossimi impegni di Uefa Nations League contro Francia e Belgio. Una convocazione sorprendente per un ragazzo di appena 17 anni, che non ha ancora esordito in Serie A.

Nato a Como il 1 luglio 2009, Cassano è cresciuto nel vivaio lariano, con una breve parentesi nel settore giovanile dell’Inter, prima di tornare al Como. Suo padre Stefano è a sua volta allenatore delle giovanili biancoblù. Regista davanti alla difesa, si distingue per visione di gioco, qualità tecniche e capacità di impostare la manovra.

Il suo talento non è passato inosservato a Cesc Fabregas, allenatore della prima squadra, che già nella scorsa stagione lo aveva aggregato agli allenamenti dei grandi, convocandolo anche per alcune partite di Serie A. Durante l’estate Cassano ha inoltre avuto modo di mettersi in mostra nelle amichevoli della formazione lariana. Attualmente è uno dei giovani più interessanti della Primavera del Como, allenata da Gianluca Falsini. Sabato scorso era in campo da titolare proprio a Rovello Porro nella sfida di campionato contro l’Atalanta, vinta dai biancoblù.

La chiamata di Mancini rappresenta un ulteriore passo nella crescita del giovane centrocampista, che ha già maturato esperienze nelle nazionali giovanili e ora ha l’opportunità di confrontarsi con i giocatori della rappresentativa maggiore, ancora prima del debutto ufficiale in Serie A.

06112026